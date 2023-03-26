https://ria.ru/20230326/torgovlya-1860694174.html

Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса

Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса - РИА Новости, 26.03.2023

Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса

По итогам прошлого года Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, причем побили собственные рекорды, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T08:37

2023-03-26T08:37

2023-03-26T14:21

экономика

китай

россия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, причем побили собственные рекорды, следует из расчетов РИА Новости. Так, торговый профицит Китая вырос на 30 процентов и достиг максимума за всю историю наблюдений — 877,6 миллиарда долларов. Россия же нарастила профицит в 1,7 раза, до рекордных 333,4 миллиарда долларов. Это позволило ей подняться на второе место среди крупнейших экономик мира. На третьем месте оказалась Саудовская Аравия, которая получила максимальное с 2012 года положительное сальдо торгового баланса — 221,3 миллиарда долларов. На четвертую строчку поднялась Норвегия, которая год назад была девятой. Она увеличила торговый профицит в 2,7 раза — до 164,3 миллиарда долларов. Пятерку по-прежнему замыкает Австралия с показателем в 123,1 миллиарда долларов. Шестое место занимает Катар, поднявшийся на пять позиций, — его торговый профицит составляет 97,5 миллиарда долларов. А вот Германия опустилась со второго места на седьмое, так как ее положительное сальдо рухнуло в 2,4 раза — до 85,34 миллиарда долларов. Ирландия с торговым профицитом в 71 миллиард расположилась на восьмой строчке, а Малайзия с 58,2 миллиарда — на девятой. Нидерланды, чей показатель сократился на четверть — до 56,2 миллиарда долларов, упали на четыре позиции и замыкают десятку. Абсолютным лидером по росту торгового профицита стала Канада — ее показатель подскочил в 4,8 раза, с 3,65 до 17,45 миллиарда долларов. Значительно нарастили профицит Вьетнам — втрое, до 12,4 миллиарда, а также Оман — вдвое, до 27,5 миллиарда долларов. При этом единственной страной, которая смогла перейти от торгового дефицита к профициту, года стала Нигерия. В результате в прошлом году профицит торгового баланса зафиксировали 26 крупнейших экономик мира, он оценивается в 2,45 триллиона долларов. Годом ранее таких экономик было 32, а их совокупный профицит составлял 2,1 триллиона долларов. Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку вошли экономики, по состоянию на середину марта раскрывшие данные за 2022 год и получившие положительное сальдо торгового баланса.

https://ria.ru/20230319/export-1858884932.html

https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html

https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия