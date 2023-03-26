https://ria.ru/20230326/tayvan-1860766378.html

Председатель разведкомитета сената США хочет встретиться с главой Тайваня

Председатель разведкомитета сената США хочет встретиться с главой Тайваня - РИА Новости, 26.03.2023

Председатель разведкомитета сената США хочет встретиться с главой Тайваня

Председатель комитета по разведке сената США Марк Уорнер не получал приглашения встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь во время ее транзитных... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T19:01

2023-03-26T19:01

2023-03-26T19:12

в мире

сша

тайвань

гватемала (республика)

цай инвэнь

марк уорнер

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. Председатель комитета по разведке сената США Марк Уорнер не получал приглашения встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь во время ее транзитных остановок в США в конце марта и в апреле, сообщил конгрессмен в интервью телеканалу CBS News. "Если будет приглашение мне и другим демократам, я бы хотел также встретиться", - сообщил он телеканалу, отвечая на вопрос о намерении встретиться с Цай Инвэнь. Уорнер добавил, что защита и безопасность Тайваня отвечает национальным интересам США. Ранее в марте офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней и 9 ночей. Делегация вылетит с Тайваня 29 марта, осуществит транзит в Нью-Йорке и прибудет в Гватемалу 1 апреля, далее 3 апреля делегация прибудет в Белиз, на обратном пути 5 апреля осуществит транзит в Лос-Анджелесе и 7 апреля вернется на остров. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.

https://ria.ru/20230326/gonduras-1860678648.html

https://ria.ru/20230312/tayvan-1857288100.html

сша

тайвань

гватемала (республика)

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в мире, сша, тайвань, гватемала (республика), цай инвэнь, марк уорнер, нэнси пелоси