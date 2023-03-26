Председатель разведкомитета сената США хочет встретиться с главой Тайваня
Председатель комитета по разведке сената США Уорнер хочет встретиться с главой Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. Председатель комитета по разведке сената США Марк Уорнер не получал приглашения встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь во время ее транзитных остановок в США в конце марта и в апреле, сообщил конгрессмен в интервью телеканалу CBS News.
"Если будет приглашение мне и другим демократам, я бы хотел также встретиться", - сообщил он телеканалу, отвечая на вопрос о намерении встретиться с Цай Инвэнь. Уорнер добавил, что защита и безопасность Тайваня отвечает национальным интересам США.
Ранее в марте офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней и 9 ночей. Делегация вылетит с Тайваня 29 марта, осуществит транзит в Нью-Йорке и прибудет в Гватемалу 1 апреля, далее 3 апреля делегация прибудет в Белиз, на обратном пути 5 апреля осуществит транзит в Лос-Анджелесе и 7 апреля вернется на остров.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.