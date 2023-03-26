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Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом - РИА Новости, 26.03.2023
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04:51 26.03.2023 (обновлено: 08:49 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/tayvan-1860680720.html
Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом
Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом - РИА Новости, 26.03.2023
Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом
Тайвань прекращает дипломатические отношения с Гондурасом, закрывает посольство, заявил в воскресенье министр иностранных дел острова Джозеф У (У Чжаосе). РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T04:51
2023-03-26T08:49
тайвань
гондурас
в мире
китай
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ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Тайвань прекращает дипломатические отношения с Гондурасом, закрывает посольство, заявил в воскресенье министр иностранных дел острова Джозеф У (У Чжаосе).Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В заявлении отмечалось, что Гондурас признает существование только одного Китая в мире и то, что КНР является единственным законным правительством.Отвечая на вопрос журналиста о том, кому принадлежит первенство в принятии решения о разрыве отношений, Гондурасу или Тайваню, Джозеф У ответил: "Думаю, все заметили, что несколько дней назад мы отозвали посла из Гондураса, он уже вернулся на Тайвань".Он также отметил, что решение сделать заявление о разрыве отношений в воскресенье утром было принято накануне, когда в Пекин прибыл министр иностранных дел Гондураса.Таким образом, у Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html
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тайвань, гондурас, в мире, китай
Тайвань, Гондурас, В мире, Китай
Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом

МИД Тайваня объявил о разрыве дипломатических отношений с Гондурасом и закрытии посольства

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Тайвань прекращает дипломатические отношения с Гондурасом, закрывает посольство, заявил в воскресенье министр иностранных дел острова Джозеф У (У Чжаосе).
«

"(МИД Тайваня. — Прим. ред.) принял решение прекратить дипломатические отношения с республикой Гондурас, полностью прекратить двустороннее сотрудничество и вывезти посольство", — сказал Джозеф У на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале ведомства.

Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В заявлении отмечалось, что Гондурас признает существование только одного Китая в мире и то, что КНР является единственным законным правительством.
Отвечая на вопрос журналиста о том, кому принадлежит первенство в принятии решения о разрыве отношений, Гондурасу или Тайваню, Джозеф У ответил: "Думаю, все заметили, что несколько дней назад мы отозвали посла из Гондураса, он уже вернулся на Тайвань".
Он также отметил, что решение сделать заявление о разрыве отношений в воскресенье утром было принято накануне, когда в Пекин прибыл министр иностранных дел Гондураса.
Таким образом, у Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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