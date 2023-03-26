https://ria.ru/20230326/svo-1860679673.html

Российские военные: Киев кидает на убой русскоязычных мобилизованных

Российские военные: Киев кидает на убой русскоязычных мобилизованных - РИА Новости, 26.03.2023

Российские военные: Киев кидает на убой русскоязычных мобилизованных

Киевский режим намеренно отправляет на самые сложные участки фронта мобилизованных именно из русскоязычных областей Украины, рассказали РИА Новости российские... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T04:34

2023-03-26T04:34

2023-03-26T10:47

киев

одесская область

донецкая народная республика

в мире

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

марьинка (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Киевский режим намеренно отправляет на самые сложные участки фронта мобилизованных именно из русскоязычных областей Украины, рассказали РИА Новости российские военные, участвующие в боях под Марьинкой.В подтверждение они показали паспорта и военные билеты погибших украинских солдат."В основном большая часть этих документов, которые держу в руках, — погибших, которые шли в атаку на наш укрепрайон. Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают собственная власть украинская, их собственное командование", — собеседник агентства.Как следует из продемонстрированных им военных билетов, среди погибших бойцов ВСУ Были Иван Лисневский, 1984 года рождения, из Одессы; Арсений Бабан, 1997 года рождения, из Полтавы, уроженец Белгород-Днестровского района Одесской области; Константин Алиев, 1989 года рождения, из Одесской области.Другой российский военнослужащий также отметил, что погибшие украинские мобилизованные были прописаны в основном в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. "Это наводит на мысль, что псевдовласти украинские гонят на убой в основном русскоязычное, православное население на наше русскоязычное население, тем самым стравливая нас", — добавил он.Бойцы считают, что об этих потерях родные погибших не знают. По его словам, украинское командование продолжает получать на мертвые души денежное довольствие, пока жены, матери и дети погибших остаются в неведении, что их родные погибли глупой и бессмысленной смертью.Всеобщая мобилизация действует на Украине с 25 февраля 2022 года. Военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну, полиция имеет право задерживать и принудительно доставлять людей призывного возраста в пункты, где им могут вручить повестку.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858895498.html

https://ria.ru/20230320/donbass-1859035885.html

киев

одесская область

донецкая народная республика

марьинка (донецкая область)

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"Их гонят на убой" – российские военные об использовании Киевом русскоязычных мобилизованных Киевский режим намеренно отправляет на самые сложные участки боев в ДНР мобилизованных именно из русскоязычных областей Украины, рассказали РИА Новости российские военные под Марьинкой, показав паспорта и военные билеты погибших солдат ВСУ. 2023-03-26T04:34 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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киев, одесская область, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, марьинка (донецкая область)