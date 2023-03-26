https://ria.ru/20230326/startapy-1860756949.html

Пентагон привлекает стартапы для военной конкуренции с Китаем, пишут СМИ

Пентагон привлекает стартапы для военной конкуренции с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2023

Пентагон привлекает стартапы для военной конкуренции с Китаем, пишут СМИ

Министерство обороны США стремится привлечь американские стартапы из Кремниевой долины к выполнению контрактов Пентагона с целью удерживать конкурентную борьбу... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T17:25

2023-03-26T17:25

2023-03-26T17:25

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сша

вашингтон (штат)

пентагон

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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. Министерство обороны США стремится привлечь американские стартапы из Кремниевой долины к выполнению контрактов Пентагона с целью удерживать конкурентную борьбу с Китаем в развитии военных технологий, пишет Wall Street Journal. "Пентагон добивается от Кремниевой долины включения в ряды производителей оружия", - говорится в публикации. Как отмечается, минобороны пытается через финансирование привлечь стартапы к разработке новых военных технологий. Как пишет издание, в настоящее время американская военно-промышленная отрасль оказалась в зависимости от незначительного числа крупнейших корпораций, что вызывает беспокойство и требует поиска новых решений для нужд Пентагона, в том числе, с расчетом на более "проворливых" поставщиков. По оценкам собеседников газеты, в отличие от США, Китай значительно активнее привлекает частные компании к разработке новых видов вооружений, а вливание Пекина в технологический сектор уже превышают 1 триллион долларов. Для сравнения, инвестиции венчурного капитала в оборону и аэрокосмический сектор США сейчас оцениваются в 6 миллиардов долларов в год, хотя это и превышает показатель 2017 года на уровне 1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230324/ssha-1860318336.html

https://ria.ru/20230320/peshka-1859021384.html

китай

сша

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в мире, технологии, китай, сша, вашингтон (штат), пентагон