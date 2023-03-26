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"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США - РИА Новости, 26.03.2023
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20:44 26.03.2023 (обновлено: 21:37 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/ssha-1860778766.html
"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США
"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США - РИА Новости, 26.03.2023
"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США
Развязанный США конфликт на Украине обернется негативными последствиями для американской экономики, написала член палаты представителей от Республиканской... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T20:44
2023-03-26T21:37
в мире
сша
россия
украина
марджори тейлор грин
конгресс сша
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Развязанный США конфликт на Украине обернется негативными последствиями для американской экономики, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в Twitter.Так она прокомментировала предложение Владимира Путина использовать китайские юани в расчетах с другими странами."Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса", — пояснила Грин.По ее мнению, прокси-война с Россией должна прекратиться, пока на США не обрушился непоправимый ущерб.Накануне Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, "Россия бы им пользовалась, но ей не дают". Вместо этого Кремль будет вынужден расширять использование тех валют, которые считает надежными, а США, таким образом, сами пилят сук, на котором сидят, отметил глава государства.
https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html
https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html
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в мире, сша, россия, украина, марджори тейлор грин, конгресс сша, павел зарубин, владимир путин
В мире, США, Россия, Украина, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Павел Зарубин, Владимир Путин
"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США

Конгрессвумен Грин испугалась за судьбу доллара после слов Путина о расчетах в юанях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Развязанный США конфликт на Украине обернется негативными последствиями для американской экономики, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в Twitter.
Так она прокомментировала предложение Владимира Путина использовать китайские юани в расчетах с другими странами.
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"Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса", — пояснила Грин.
По ее мнению, прокси-война с Россией должна прекратиться, пока на США не обрушился непоправимый ущерб.
Накануне Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, "Россия бы им пользовалась, но ей не дают". Вместо этого Кремль будет вынужден расширять использование тех валют, которые считает надежными, а США, таким образом, сами пилят сук, на котором сидят, отметил глава государства.
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