https://ria.ru/20230326/ssha-1860778766.html
"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США
"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США - РИА Новости, 26.03.2023
"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США
Развязанный США конфликт на Украине обернется негативными последствиями для американской экономики, написала член палаты представителей от Республиканской... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T20:44
2023-03-26T20:44
2023-03-26T21:37
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марджори тейлор грин
конгресс сша
павел зарубин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Развязанный США конфликт на Украине обернется негативными последствиями для американской экономики, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в Twitter.Так она прокомментировала предложение Владимира Путина использовать китайские юани в расчетах с другими странами."Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса", — пояснила Грин.По ее мнению, прокси-война с Россией должна прекратиться, пока на США не обрушился непоправимый ущерб.Накануне Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, "Россия бы им пользовалась, но ей не дают". Вместо этого Кремль будет вынужден расширять использование тех валют, которые считает надежными, а США, таким образом, сами пилят сук, на котором сидят, отметил глава государства.
https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html
https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, марджори тейлор грин, конгресс сша, павел зарубин, владимир путин
В мире, США, Россия, Украина, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Павел Зарубин, Владимир Путин
"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США
Конгрессвумен Грин испугалась за судьбу доллара после слов Путина о расчетах в юанях
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Развязанный США конфликт на Украине обернется негативными последствиями для американской экономики, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в Twitter
.
Так она прокомментировала предложение Владимира Путина использовать китайские юани в расчетах с другими странами.
"Вертолетные деньги" сыграли злую шутку с долларом
"Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса", — пояснила Грин.
По ее мнению, прокси-война с Россией
должна прекратиться, пока на США не обрушился непоправимый ущерб.
Накануне Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, "Россия бы им пользовалась, но ей не дают". Вместо этого Кремль будет вынужден расширять использование тех валют, которые считает надежными, а США, таким образом, сами пилят сук, на котором сидят, отметил глава государства.
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