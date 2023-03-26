https://ria.ru/20230326/ssha-1860778766.html

"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США

"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США - РИА Новости, 26.03.2023

"Непоправимый ущерб". Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США

Развязанный США конфликт на Украине обернется негативными последствиями для американской экономики, написала член палаты представителей от Республиканской... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T20:44

2023-03-26T20:44

2023-03-26T21:37

в мире

сша

россия

украина

марджори тейлор грин

конгресс сша

павел зарубин

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Развязанный США конфликт на Украине обернется негативными последствиями для американской экономики, написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в Twitter.Так она прокомментировала предложение Владимира Путина использовать китайские юани в расчетах с другими странами."Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса", — пояснила Грин.По ее мнению, прокси-война с Россией должна прекратиться, пока на США не обрушился непоправимый ущерб.Накануне Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, "Россия бы им пользовалась, но ей не дают". Вместо этого Кремль будет вынужден расширять использование тех валют, которые считает надежными, а США, таким образом, сами пилят сук, на котором сидят, отметил глава государства.

https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html

https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, россия, украина, марджори тейлор грин, конгресс сша, павел зарубин, владимир путин