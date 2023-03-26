https://ria.ru/20230326/ssha-1860669455.html

В США отреагировали на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие

В США отреагировали на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие - РИА Новости, 26.03.2023

В США отреагировали на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие

Пентагон на фоне планов России по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия заявил, что причин для изменения готовности ядерных сил США нет. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T00:52

2023-03-26T00:52

2023-03-26T03:23

белоруссия

россия

сша

министерство обороны сша

владимир путин

пентагон

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пентагон на фоне планов России по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия заявил, что причин для изменения готовности ядерных сил США нет.Как отмечает агентство, Белый дом высказал такое же мнение.В субботу Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как объяснил президент, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он добавил, что Москва делает то, чем Соединенные Штаты занимаются десятилетиями. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Владимир Путин предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

https://ria.ru/20230326/tyao-1860670908.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, сша, министерство обороны сша, владимир путин, пентагон