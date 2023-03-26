В США отреагировали на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие
Пентагон: размещение Россией ТЯО в Белоруссии не изменит готовность ядерных сил США
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пентагон на фоне планов России по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия заявил, что причин для изменения готовности ядерных сил США нет.
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"Мы видели сообщения о заявлении России (о размещении ядерного оружия в Белоруссии)... Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - готовится в заявлении Пентагона, которое цитирует агентство Рейтер.
Как отмечает агентство, Белый дом высказал такое же мнение.
В субботу Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как объяснил президент, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он добавил, что Москва делает то, чем Соединенные Штаты занимаются десятилетиями. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Владимир Путин предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.