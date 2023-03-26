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Прежней жизни не будет. США столкнулись с неожиданной проблемой

Прежней жизни не будет. США столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 26.03.2023

Прежней жизни не будет. США столкнулись с неожиданной проблемой

Федрезерв США поднял ключевую ставку до рекордных пяти процентов и не исключает сокращения активов на своем балансе. В американском ЦБ надеются, что это снизит... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T08:00

2023-03-26T08:00

2023-03-26T08:12

экономика

сша

калифорния

сакраменто

джо байден

джером пауэлл

джон кеннеди (политик)

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Федрезерв США поднял ключевую ставку до рекордных пяти процентов и не исключает сокращения активов на своем балансе. В американском ЦБ надеются, что это снизит инфляцию и сократит безработицу. Как новая финансовая политика скажется на простых гражданах — в материале РИА Новости.Борьба с инфляциейКлючевая ставка определяет минимальную стоимость долговых обязательств, поэтому с ее ростом всегда дорожают кредиты. Это повлияет как на работу банков, так и на жизнь обычных людей. Дешевые займы — основа экономики США. В попытках понизить инфляцию до целевого уровня Федрезерв наносит серьезный урон устоявшейся финансовой системе.Американский банковский сектор и так переживает не лучшие времена, а принятое решение грозит рецессией. Эксперты считают, что вслед за Silicon Valley Bank и Signature Bank рискуют обанкротиться многие держатели обесценивающихся облигаций. Так, бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд в ближайшие месяцы ожидает резкого снижения экономической активности и ВВП, а также волны увольнений.В середине марта рейтинговое агентство Moody’s дало негативный прогноз по банковской системе Штатов. Аналитики указывают, что резкий переход к высоким ставкам и ужесточение денежно-кредитной политики сильно осложнит деятельность финансовых учреждений, а растущие расходы по депозитам сократят прибыль.Экономист Леонид Хазанов отмечает: пострадают как промышленность, так и потребительский сектор. "Предприятиям будет труднее привлекать заемные средства, населению — приобретать товары в кредит. Это, в свою очередь, может привести к падению покупательной активности в США и вызвать стагнацию всей американской экономики", — поясняет эксперт.Недостижимая мечтаВсе больше американцев не могут позволить себе обучение, собственное жилье и даже аренду. Издание The Guardian сообщает, что с 2019-го число бездомных в столице Калифорнии — 500-тысячном Сакраменто — выросло на 70% и приближается к десяти тысячам человек. Кризис набирает обороты по всей стране. Мэр Портленда Тед Уиллер рассказал о восьмистах несанкционированных поселениях. Городской комиссар сообщает, что учащихся в государственных школах все меньше, люди уезжают целыми семьями из-за резкого роста преступности. А по данным New York Post, в Вашингтоне, округ Колумбия, за последние два года количество незаконных палаточных лагерей выросло до 120.При этом цены на недвижимость взлетели: средняя стоимость дома в Сакраменто перевалила за 500 тысяч долларов. Месячная аренда обойдется почти в три тысячи. Для большинства семей среднего класса это слишком дорого. Местные власти пытаются найти компромисс между предоставлением помощи бездомным и защитой граждан."Особенно опасная тенденция — рост числа бездомных старше 65 лет: из-за высокой арендной платы и инфляции многие пенсионеры не могут платить за жилье и одновременно покупать необходимые лекарства и продукты. Это наглядное свидетельство отсутствия в США эффективной социальной политики и защиты малоимущих слоев населения", — считает Хазанов.Новая политика обострит проблему. Ипотека становится недоступной. Даже при ключевой ставке 4,75% стоимость кредита на недвижимость достигла максимума за 20 лет — 6,92%.Все идет по плануОднако президент Джо Байден заявляет: банковской системе страны ничего не угрожает, а принятые меры практически исключат риск кризиса. Он уверен в профессионализме председателя ФРС Джерома Пауэлла, который надеется снизить стоимость предметов первой необходимости за счет увеличения ключевой ставки.Примечательно, что это мнение не поддерживают как бизнес-аналитики, так и политики. Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди убежден, что решение навредит миллионам людей и многих лишит работы.Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает руководство ФРС теоретиками, не способными критически оценивать ситуацию. "Их беспокоит только инфляция, и они действуют по общим правилам, хотя победить ее увеличением ставок практически нереально", — поясняет он."Учитывая накопленные проблемы финансовой системы США, достичь инфляции в два процента не получится ни в краткосрочном, ни в долгосрочном плане, — подтверждает Хазанов. — Она может, наоборот, разогнаться из-за подорожания энергоносителей, и тогда расчистка баланса ФРС не поможет".По задумке Федрезерва, повышение ключевой ставки укрепит доллар, что должно привести к снижению цен на нефть, объясняют экономисты. Однако план может не сработать. Страны ОПЕК крайне негативно отреагировали на перспективу введения потолка цен на энергоресурсы и попытку США закрепить это соответствующим законом. Например, Саудовская Аравия заявила, что готова сократить добычу и полностью прекратить поставки странам, принявшим ограничения. Нефть подорожает во всем мире, и инфляция в Соединенных Штатах раскрутится еще больше.

https://ria.ru/20230312/valyuta-1856973192.html

https://ria.ru/20230129/gosdolg-1847888499.html

сша

калифорния

сакраменто

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экономика, сша, калифорния, сакраменто, джо байден, джером пауэлл, джон кеннеди (политик), федеральная резервная система сша, silicon valley bank, lehman brothers