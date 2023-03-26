https://ria.ru/20230326/ssha-1860412299.html
Прежней жизни не будет. США столкнулись с неожиданной проблемой
Прежней жизни не будет. США столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 26.03.2023
Прежней жизни не будет. США столкнулись с неожиданной проблемой
Федрезерв США поднял ключевую ставку до рекордных пяти процентов и не исключает сокращения активов на своем балансе. В американском ЦБ надеются, что это снизит... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:00
2023-03-26T08:00
2023-03-26T08:12
экономика
сша
калифорния
сакраменто
джо байден
джером пауэлл
джон кеннеди (политик)
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Федрезерв США поднял ключевую ставку до рекордных пяти процентов и не исключает сокращения активов на своем балансе. В американском ЦБ надеются, что это снизит инфляцию и сократит безработицу. Как новая финансовая политика скажется на простых гражданах — в материале РИА Новости.Борьба с инфляциейКлючевая ставка определяет минимальную стоимость долговых обязательств, поэтому с ее ростом всегда дорожают кредиты. Это повлияет как на работу банков, так и на жизнь обычных людей. Дешевые займы — основа экономики США. В попытках понизить инфляцию до целевого уровня Федрезерв наносит серьезный урон устоявшейся финансовой системе.Американский банковский сектор и так переживает не лучшие времена, а принятое решение грозит рецессией. Эксперты считают, что вслед за Silicon Valley Bank и Signature Bank рискуют обанкротиться многие держатели обесценивающихся облигаций. Так, бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд в ближайшие месяцы ожидает резкого снижения экономической активности и ВВП, а также волны увольнений.В середине марта рейтинговое агентство Moody’s дало негативный прогноз по банковской системе Штатов. Аналитики указывают, что резкий переход к высоким ставкам и ужесточение денежно-кредитной политики сильно осложнит деятельность финансовых учреждений, а растущие расходы по депозитам сократят прибыль.Экономист Леонид Хазанов отмечает: пострадают как промышленность, так и потребительский сектор. "Предприятиям будет труднее привлекать заемные средства, населению — приобретать товары в кредит. Это, в свою очередь, может привести к падению покупательной активности в США и вызвать стагнацию всей американской экономики", — поясняет эксперт.Недостижимая мечтаВсе больше американцев не могут позволить себе обучение, собственное жилье и даже аренду. Издание The Guardian сообщает, что с 2019-го число бездомных в столице Калифорнии — 500-тысячном Сакраменто — выросло на 70% и приближается к десяти тысячам человек. Кризис набирает обороты по всей стране. Мэр Портленда Тед Уиллер рассказал о восьмистах несанкционированных поселениях. Городской комиссар сообщает, что учащихся в государственных школах все меньше, люди уезжают целыми семьями из-за резкого роста преступности. А по данным New York Post, в Вашингтоне, округ Колумбия, за последние два года количество незаконных палаточных лагерей выросло до 120.При этом цены на недвижимость взлетели: средняя стоимость дома в Сакраменто перевалила за 500 тысяч долларов. Месячная аренда обойдется почти в три тысячи. Для большинства семей среднего класса это слишком дорого. Местные власти пытаются найти компромисс между предоставлением помощи бездомным и защитой граждан."Особенно опасная тенденция — рост числа бездомных старше 65 лет: из-за высокой арендной платы и инфляции многие пенсионеры не могут платить за жилье и одновременно покупать необходимые лекарства и продукты. Это наглядное свидетельство отсутствия в США эффективной социальной политики и защиты малоимущих слоев населения", — считает Хазанов.Новая политика обострит проблему. Ипотека становится недоступной. Даже при ключевой ставке 4,75% стоимость кредита на недвижимость достигла максимума за 20 лет — 6,92%.Все идет по плануОднако президент Джо Байден заявляет: банковской системе страны ничего не угрожает, а принятые меры практически исключат риск кризиса. Он уверен в профессионализме председателя ФРС Джерома Пауэлла, который надеется снизить стоимость предметов первой необходимости за счет увеличения ключевой ставки.Примечательно, что это мнение не поддерживают как бизнес-аналитики, так и политики. Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди убежден, что решение навредит миллионам людей и многих лишит работы.Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает руководство ФРС теоретиками, не способными критически оценивать ситуацию. "Их беспокоит только инфляция, и они действуют по общим правилам, хотя победить ее увеличением ставок практически нереально", — поясняет он."Учитывая накопленные проблемы финансовой системы США, достичь инфляции в два процента не получится ни в краткосрочном, ни в долгосрочном плане, — подтверждает Хазанов. — Она может, наоборот, разогнаться из-за подорожания энергоносителей, и тогда расчистка баланса ФРС не поможет".По задумке Федрезерва, повышение ключевой ставки укрепит доллар, что должно привести к снижению цен на нефть, объясняют экономисты. Однако план может не сработать. Страны ОПЕК крайне негативно отреагировали на перспективу введения потолка цен на энергоресурсы и попытку США закрепить это соответствующим законом. Например, Саудовская Аравия заявила, что готова сократить добычу и полностью прекратить поставки странам, принявшим ограничения. Нефть подорожает во всем мире, и инфляция в Соединенных Штатах раскрутится еще больше.
https://ria.ru/20230312/valyuta-1856973192.html
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экономика, сша, калифорния, сакраменто, джо байден, джером пауэлл, джон кеннеди (политик), федеральная резервная система сша, silicon valley bank, lehman brothers
Экономика, США, Калифорния, Сакраменто, Джо Байден, Джером Пауэлл, Джон Кеннеди (политик), Федеральная резервная система США, Silicon Valley Bank, Lehman Brothers
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Федрезерв США поднял ключевую ставку до рекордных пяти процентов и не исключает сокращения активов на своем балансе. В американском ЦБ надеются, что это снизит инфляцию и сократит безработицу. Как новая финансовая политика скажется на простых гражданах — в материале РИА Новости.
Ключевая ставка определяет минимальную стоимость долговых обязательств, поэтому с ее ростом всегда дорожают кредиты. Это повлияет как на работу банков, так и на жизнь обычных людей. Дешевые займы — основа экономики США. В попытках понизить инфляцию до целевого уровня Федрезерв наносит серьезный урон устоявшейся финансовой системе.
Американский банковский сектор и так переживает не лучшие времена, а принятое решение грозит рецессией. Эксперты считают, что вслед за Silicon Valley Bank и Signature Bank рискуют обанкротиться многие держатели обесценивающихся облигаций. Так, бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд в ближайшие месяцы ожидает резкого снижения экономической активности и ВВП, а также волны увольнений.
Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар
В середине марта рейтинговое агентство Moody’s дало негативный прогноз по банковской системе Штатов. Аналитики указывают, что резкий переход к высоким ставкам и ужесточение денежно-кредитной политики сильно осложнит деятельность финансовых учреждений, а растущие расходы по депозитам сократят прибыль.
Экономист Леонид Хазанов отмечает: пострадают как промышленность, так и потребительский сектор. "Предприятиям будет труднее привлекать заемные средства, населению — приобретать товары в кредит. Это, в свою очередь, может привести к падению покупательной активности в США и вызвать стагнацию всей американской экономики", — поясняет эксперт.
Все больше американцев не могут позволить себе обучение, собственное жилье и даже аренду. Издание The Guardian
сообщает, что с 2019-го число бездомных в столице Калифорнии — 500-тысячном Сакраменто — выросло на 70% и приближается к десяти тысячам человек. Кризис набирает обороты по всей стране. Мэр Портленда
Тед Уиллер рассказал о восьмистах несанкционированных поселениях. Городской комиссар сообщает, что учащихся в государственных школах все меньше, люди уезжают целыми семьями из-за резкого роста преступности. А по данным New York Post
, в Вашингтоне, округ Колумбия, за последние два года количество незаконных палаточных лагерей выросло до 120.
При этом цены на недвижимость взлетели: средняя стоимость дома в Сакраменто перевалила за 500 тысяч долларов. Месячная аренда обойдется почти в три тысячи. Для большинства семей среднего класса это слишком дорого. Местные власти пытаются найти компромисс между предоставлением помощи бездомным и защитой граждан.
"Особенно опасная тенденция — рост числа бездомных старше 65 лет: из-за высокой арендной платы и инфляции многие пенсионеры не могут платить за жилье и одновременно покупать необходимые лекарства и продукты. Это наглядное свидетельство отсутствия в США эффективной социальной политики и защиты малоимущих слоев населения", — считает Хазанов.
Новая политика обострит проблему. Ипотека становится недоступной. Даже при ключевой ставке 4,75% стоимость кредита на недвижимость достигла максимума за 20 лет — 6,92%.
На грани провала: борьба демократов и республиканцев грозит США дефолтом
Однако президент Джо Байден заявляет: банковской системе страны ничего не угрожает, а принятые меры практически исключат риск кризиса. Он уверен в профессионализме председателя ФРС Джерома Пауэлла, который надеется снизить стоимость предметов первой необходимости за счет увеличения ключевой ставки.
Примечательно, что это мнение не поддерживают как бизнес-аналитики, так и политики. Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди убежден, что решение навредит миллионам людей и многих лишит работы.
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает руководство ФРС теоретиками, не способными критически оценивать ситуацию. "Их беспокоит только инфляция, и они действуют по общим правилам, хотя победить ее увеличением ставок практически нереально", — поясняет он.
"Учитывая накопленные проблемы финансовой системы США, достичь инфляции в два процента не получится ни в краткосрочном, ни в долгосрочном плане, — подтверждает Хазанов. — Она может, наоборот, разогнаться из-за подорожания энергоносителей, и тогда расчистка баланса ФРС не поможет".
По задумке Федрезерва, повышение ключевой ставки укрепит доллар, что должно привести к снижению цен на нефть, объясняют экономисты. Однако план может не сработать. Страны ОПЕК крайне негативно отреагировали на перспективу введения потолка цен на энергоресурсы и попытку США закрепить это соответствующим законом. Например, Саудовская Аравия заявила, что готова сократить добычу и полностью прекратить поставки странам, принявшим ограничения. Нефть подорожает во всем мире, и инфляция в Соединенных Штатах раскрутится еще больше.