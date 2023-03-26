https://ria.ru/20230326/sputniki-1860687378.html

Индия запустила ракету с 36 спутниками связи OneWeb

Индия запустила ракету с 36 спутниками связи OneWeb - РИА Новости, 26.03.2023

Индия запустила ракету с 36 спутниками связи OneWeb

Индийская организация космических исследований в воскресенье утром запустила тяжелую ракету LVM3 с 36 спутниками связи компании OneWeb. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T07:28

2023-03-26T07:28

2023-03-26T07:30

индия

россия

oneweb

индийская организация космических исследований

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мар – РИА Новости. Индийская организация космических исследований в воскресенье утром запустила тяжелую ракету LVM3 с 36 спутниками связи компании OneWeb. Пуск ракеты произошел в 09:00 (в 06:30 мск) из Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны. Индийская организация космических исследований транслировала пуск ракеты на своем канале на YouTube. С помощью этого запуска на орбите будет завершено развертывание группировки из более чем 600 низкоорбитальных спутников компании OneWeb, которые предоставят высокоскоростной интернет в любой уголок мира из космоса. Это второй раз, когда компания OneWeb использует услуги Индийской организации космических исследований для запуска спутников. Первая партия из 36 спутников OneWeb была запущена с помощью индийской ракеты на орбиту 23 октября прошлого года. Россия в марте 2022 года отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях. Проект OneWeb призван обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей по всему миру к 2027 году. Проект предусматривает запуск 684 спутников. В ноябре 2020 года OneWeb объявила о банкротстве и была продана правительству Соединенного Королевства и индийской компании Bharti Global.

https://ria.ru/20230110/oneweb-1843805525.html

https://ria.ru/20230316/oneweb-1858295727.html

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индия, россия, oneweb, индийская организация космических исследований