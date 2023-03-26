Индия запустила ракету с 36 спутниками связи OneWeb
Индия запустила тяжелую ракету LVM3 с 36 спутниками связи компании OneWeb
© Фото : Индийская организация космических исследованийСтартовая площадка Космодрома имени Сатиша Дхавана (штат Андхра-Прадеш)
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мар – РИА Новости. Индийская организация космических исследований в воскресенье утром запустила тяжелую ракету LVM3 с 36 спутниками связи компании OneWeb.
Пуск ракеты произошел в 09:00 (в 06:30 мск) из Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны. Индийская организация космических исследований транслировала пуск ракеты на своем канале на YouTube.
С помощью этого запуска на орбите будет завершено развертывание группировки из более чем 600 низкоорбитальных спутников компании OneWeb, которые предоставят высокоскоростной интернет в любой уголок мира из космоса. Это второй раз, когда компания OneWeb использует услуги Индийской организации космических исследований для запуска спутников. Первая партия из 36 спутников OneWeb была запущена с помощью индийской ракеты на орбиту 23 октября прошлого года.
Россия в марте 2022 года отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.
Проект OneWeb призван обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей по всему миру к 2027 году. Проект предусматривает запуск 684 спутников. В ноябре 2020 года OneWeb объявила о банкротстве и была продана правительству Соединенного Королевства и индийской компании Bharti Global.