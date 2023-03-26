https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860787285.html

Спецоперация, 26 марта: в Тульской области взорвался украинский беспилотник

Спецоперация, 26 марта: в Тульской области взорвался украинский беспилотник - РИА Новости, 26.03.2023

Спецоперация, 26 марта: в Тульской области взорвался украинский беспилотник

Беспилотник с боеприпасом, предварительно, стал причиной взрыва в Киреевске Тульской области, сообщили в экстренных службах, три человека получили ранения,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T22:06

2023-03-26T22:06

2023-03-26T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

тульская область

россия

киреевск

владимир путин

павел зарубин

ми-8 амтш

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Беспилотник с боеприпасом, предварительно, стал причиной взрыва в Киреевске Тульской области, сообщили в экстренных службах, три человека получили ранения, пострадали жилые дома. Взрыв в Тульской областиКак сообщило вечером в воскресенье министерство обороны, комплекс РЭБ "Поле-21" вывел из строя систему навигации ударного украинского беспилотника; БПЛА, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области, три человека получили ранения, пострадали жилые дома. Минобороны РФ заверило затем, что группировка российских средств ПВО, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие с данного направления. Путин о "бордовых" линияхПрезидент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на "России 1" назвал Запад зачинщиком и подстрекателем конфликта на Украине, а поставками оружия Киеву западные страны пересекают не только красные, но и "бордовые" линии. Ход спецоперацииРоссийские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР, средства ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и 14 украинских дронов, сообщили в Минобороны России. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военных, самоходку "Акацию" и артустановку М777 производства США, сообщило Минобороны РФ. По сообщению министерства, российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских военных, "западная" группировка войск ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 70 украинских военных, пять единиц техники, а также украинский склад с боеприпасами. На донецком направлении российские военные уничтожили более 200 украинских военных, 9 бронемашин, четыре гаубицы, польскую артиллерийскую систему и американскую РЛС. Украинские войска строят на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи, намереваясь выманить к ним российскую армию - так же, как планировало в 1944 году сделать немецко-фашистское командование в том же месте, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Киевский режим специально отправляет на самые тяжелые участки в ДНР мобилизованных из русскоязычных областей Украины, рассказали российские военные под Марьинкой и показали паспорта и военные билеты погибших украинских военных.

https://ria.ru/20230326/vzryv-1860775566.html

https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860714061.html

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

тульская область

россия

киреевск

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в мире, тульская область, россия, киреевск, владимир путин, павел зарубин, ми-8 амтш