https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860730946.html

Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении

Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.03.2023

Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных и девять бронемашин на Донецком направлении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:17

2023-03-26T14:17

2023-03-26T15:14

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных и девять бронемашин на Донецком направлении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — говорится в сообщении.Российская армия также поразила склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Краматорска.Южно-Донецкое и Запорожское направленияКак подчеркнули в ведомстве, успешно нанесен удар по подразделениям противника в районах Угледара и Пречистовки в ДНР и Малиновки в Запорожской области.Отмечается, что общие потери украинской армии на этих направлениях составили до 60 украинских солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Херсонское направлениеРоссийские подразделения за сутки уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ, самоходную гаубицу "Акация", а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, подчеркнули в Минобороны.Купянское и Харьковское направленияПодразделения Западной группировки войск, армейская авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР, а также Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка в Харьковской области. Помимо этого, нанесен удар по складу боеприпасов 127-й бригады украинской территориальной обороны в районе населенного пункта Лукьянцы, добавили в министерстве.С начала спецоперации российские военные уничтожили: С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230326/donbass-1860393577.html

https://ria.ru/20230320/donbass-1859154202.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

краматорск

сша

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, краматорск, сша, угледар