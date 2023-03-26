Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 26.03.2023 (обновлено: 15:14 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860730946.html
Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении
Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.03.2023
Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных и девять бронемашин на Донецком направлении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:17
2023-03-26T15:14
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
краматорск
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554529_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6f06df419ff3e2b188677c5cc46a0e48.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных и девять бронемашин на Донецком направлении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — говорится в сообщении.Российская армия также поразила склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Краматорска.Южно-Донецкое и Запорожское направленияКак подчеркнули в ведомстве, успешно нанесен удар по подразделениям противника в районах Угледара и Пречистовки в ДНР и Малиновки в Запорожской области.Отмечается, что общие потери украинской армии на этих направлениях составили до 60 украинских солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Херсонское направлениеРоссийские подразделения за сутки уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ, самоходную гаубицу "Акация", а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, подчеркнули в Минобороны.Купянское и Харьковское направленияПодразделения Западной группировки войск, армейская авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР, а также Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка в Харьковской области. Помимо этого, нанесен удар по складу боеприпасов 127-й бригады украинской территориальной обороны в районе населенного пункта Лукьянцы, добавили в министерстве.С начала спецоперации российские военные уничтожили: С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230326/donbass-1860393577.html
https://ria.ru/20230320/donbass-1859154202.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краматорск
сша
угледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554529_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_edaaf4f4901e90d2ef74daf310738b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, краматорск, сша, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Краматорск, США, Угледар
Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России до 200 солдат ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных и девять бронемашин на Донецком направлении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — говорится в сообщении.
Российская армия также поразила склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Краматорска.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

Как подчеркнули в ведомстве, успешно нанесен удар по подразделениям противника в районах Угледара и Пречистовки в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
"Мы знаем, с кого все началось". Как помогают беззащитным жителям Донбасса
Вчера, 08:00
Отмечается, что общие потери украинской армии на этих направлениях составили до 60 украинских солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Херсонское направление

Российские подразделения за сутки уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ, самоходную гаубицу "Акация", а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, подчеркнули в Минобороны.

Купянское и Харьковское направления

Подразделения Западной группировки войск, армейская авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР, а также Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка в Харьковской области.
Люди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин рассказал, как люди в Донбассе выживали восемь лет
20 марта, 15:00
Помимо этого, нанесен удар по складу боеприпасов 127-й бригады украинской территориальной обороны в районе населенного пункта Лукьянцы, добавили в министерстве.
С начала спецоперации российские военные уничтожили:
  • 404 самолета;
  • 225 вертолетов;
  • 3587 беспилотников;
  • 414 зенитных ракетных комплексов;
  • 8415 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 4440 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКраматорскСШАУгледар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала