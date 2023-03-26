https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860730946.html
Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении
Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.03.2023
Российские силы уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных и девять бронемашин на Донецком направлении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:17
2023-03-26T14:17
2023-03-26T15:14
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
краматорск
сша
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных и девять бронемашин на Донецком направлении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — говорится в сообщении.Российская армия также поразила склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Краматорска.Южно-Донецкое и Запорожское направленияКак подчеркнули в ведомстве, успешно нанесен удар по подразделениям противника в районах Угледара и Пречистовки в ДНР и Малиновки в Запорожской области.Отмечается, что общие потери украинской армии на этих направлениях составили до 60 украинских солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Херсонское направлениеРоссийские подразделения за сутки уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ, самоходную гаубицу "Акация", а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, подчеркнули в Минобороны.Купянское и Харьковское направленияПодразделения Западной группировки войск, армейская авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР, а также Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка в Харьковской области. Помимо этого, нанесен удар по складу боеприпасов 127-й бригады украинской территориальной обороны в районе населенного пункта Лукьянцы, добавили в министерстве.С начала спецоперации российские военные уничтожили: С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230326/donbass-1860393577.html
https://ria.ru/20230320/donbass-1859154202.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, краматорск, сша, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Краматорск, США, Угледар
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных и девять бронемашин на Донецком направлении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — говорится в сообщении.
Российская армия также поразила склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Краматорска
.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
Как подчеркнули в ведомстве, успешно нанесен удар по подразделениям противника в районах Угледара и Пречистовки в ДНР
и Малиновки в Запорожской области.
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Отмечается, что общие потери украинской армии на этих направлениях составили до 60 украинских солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
Российские подразделения за сутки уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ, самоходную гаубицу "Акация", а также одну артиллерийскую систему М777 производства США, подчеркнули в Минобороны.
Купянское и Харьковское направления
Подразделения Западной группировки войск, армейская авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР
, а также Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка в Харьковской области.
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Помимо этого, нанесен удар по складу боеприпасов 127-й бригады украинской территориальной обороны в районе населенного пункта Лукьянцы, добавили в министерстве.
С начала спецоперации российские военные уничтожили:
- 404 самолета;
- 225 вертолетов;
- 3587 беспилотников;
- 414 зенитных ракетных комплексов;
- 8415 танков и других боевых бронированных машин;
- 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 4440 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине