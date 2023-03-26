https://ria.ru/20230326/siyyarto-1860757290.html
Сийярто заявил, что голландское ТВ вырезало из интервью с ним критику ЕП
Сийярто заявил, что голландское ТВ вырезало из интервью с ним критику ЕП - РИА Новости, 26.03.2023
Сийярто заявил, что голландское ТВ вырезало из интервью с ним критику ЕП
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что телеканал Нидерландов, которому он дал интервью, при подготовке к эфиру... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:29
2023-03-26T17:29
2023-03-26T17:29
в мире
венгрия
украина
нидерланды
петер сийярто
нато
европарламент
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что телеканал Нидерландов, которому он дал интервью, при подготовке к эфиру вырезал эпизоды, где речь шла о коррупции в Европарламенте и поддержке позиции Венгрии на международной арене. Глава венгерского МИД написал в Facebook*, что из его интервью "для голландского общественного канала" был вырезан фрагмент, замененный "предложениями типа "Венгрия - хороший друг Путина" и всем остальным, к чему мы уже привыкли". Сийярто также разместил в соцсети вырезанный отрывок длительностью около четырех минут. "Это факт (что Европарламент является - ред.) одной из самых (коррумпированных организаций - ред.) в мире, это точно. Там была системная коррупция, основанная на членах ЕП, их помощниках, еще ком-то, кто сейчас задержан и в отношении кого ведется следствие. И не было никакой методологии, позволяющей этого избежать и справиться с такой ситуацией", - сказал Сийярто в вырезанном эпизоде. Глава венгерского МИД подчеркнул, что в евроинститутах часто обвиняют Будапешт в нарушении принципов верховенства права и непрозрачности, однако при этом процесс, например, закупки вакцин от COVID-19 Брюсселем нельзя назвать прозрачным, он требует расследования. "Равные соревновательные условия, равные стандарты, никакого лицемерия - вот что очень важно", - добавил Сийярто. Он также отверг заявления о том, что из-за позиции Венгрии относительно антироссийских санкций и призывов к мирному урегулированию на Украине страна оказывается изолированной в Европе и мире. По словам Сийярто, ряд коллег в кулуарах неоднократно выражали свою поддержку, однако не могли вместе с Венгрией вслух выступить против ряда предложений Еврокомиссии "из-за коалиции, из-за СМИ, из-за НПО, из-за либерального давления". "Я никогда не разглашу имена этих коллег, потому что я не думаю, что это было бы честно. Но я знаю, что количество тех, кто согласился бы с нами или выразил бы схожую позицию, если бы могли себе позволить, гораздо больше, чем вы можете себе представить", - сказал он в вырезанном фрагменте. Сийярто добавил, что мир "за пределами трансатлантического пузыря" разделяет позицию Венгрии относительно мирного урегулирования на Украине, поэтому "если речь идет о том, принадлежит Венгрия к большинству или меньшинству, то мы принадлежим к глобальному большинству". Глава венгерского МИД также не согласился с заявлением, что "Венгрия стоит между НАТО и Кремлем", подчеркнув, что "Венгрия является членом НАТО" и что заявления о НАТО без США являются "ерундой".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, нидерланды, петер сийярто, нато, европарламент
В мире, Венгрия, Украина, Нидерланды, Петер Сийярто, НАТО, Европарламент
Сийярто заявил, что голландское ТВ вырезало из интервью с ним критику ЕП
Сийярто заявил, что голландские СМИ вырезали из интервью с ним критику коррупции в ЕП
БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что телеканал Нидерландов, которому он дал интервью, при подготовке к эфиру вырезал эпизоды, где речь шла о коррупции в Европарламенте и поддержке позиции Венгрии на международной арене.
Глава венгерского МИД написал в Facebook*, что из его интервью "для голландского общественного канала" был вырезан фрагмент, замененный "предложениями типа "Венгрия - хороший друг Путина" и всем остальным, к чему мы уже привыкли". Сийярто также разместил в соцсети вырезанный отрывок длительностью около четырех минут.
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"Это факт (что Европарламент является - ред.) одной из самых (коррумпированных организаций - ред.) в мире, это точно. Там была системная коррупция, основанная на членах ЕП, их помощниках, еще ком-то, кто сейчас задержан и в отношении кого ведется следствие. И не было никакой методологии, позволяющей этого избежать и справиться с такой ситуацией", - сказал Сийярто в вырезанном эпизоде.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что в евроинститутах часто обвиняют Будапешт в нарушении принципов верховенства права и непрозрачности, однако при этом процесс, например, закупки вакцин от COVID-19 Брюсселем нельзя назвать прозрачным, он требует расследования.
"Равные соревновательные условия, равные стандарты, никакого лицемерия - вот что очень важно", - добавил Сийярто.
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Он также отверг заявления о том, что из-за позиции Венгрии относительно антироссийских санкций и призывов к мирному урегулированию на Украине страна оказывается изолированной в Европе и мире. По словам Сийярто, ряд коллег в кулуарах неоднократно выражали свою поддержку, однако не могли вместе с Венгрией вслух выступить против ряда предложений Еврокомиссии "из-за коалиции, из-за СМИ, из-за НПО, из-за либерального давления".
"Я никогда не разглашу имена этих коллег, потому что я не думаю, что это было бы честно. Но я знаю, что количество тех, кто согласился бы с нами или выразил бы схожую позицию, если бы могли себе позволить, гораздо больше, чем вы можете себе представить", - сказал он в вырезанном фрагменте.
Сийярто добавил, что мир "за пределами трансатлантического пузыря" разделяет позицию Венгрии относительно мирного урегулирования на Украине, поэтому "если речь идет о том, принадлежит Венгрия к большинству или меньшинству, то мы принадлежим к глобальному большинству".
Глава венгерского МИД также не согласился с заявлением, что "Венгрия стоит между НАТО и Кремлем", подчеркнув, что "Венгрия является членом НАТО" и что заявления о НАТО без США являются "ерундой".
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