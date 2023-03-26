https://ria.ru/20230326/sanktsii-1860725000.html

Российские олигархи судятся с Римом за снятие ареста с имущества, пишут СМИ

Российские олигархи судятся с Римом за снятие ареста с имущества, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2023

Российские олигархи судятся с Римом за снятие ареста с имущества, пишут СМИ

Десять российских предпринимателей, чье имущество оказалось под арестом после начала спецоперации на Украине, обратились в административный суд итальянской... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T13:27

2023-03-26T13:27

2023-03-26T14:19

специальная военная операция на украине

алексей мордашов

алишер усманов

италия

украина

экономика

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РИМ, 26 мар — РИА Новости. Десять российских предпринимателей, чье имущество оказалось под арестом после начала спецоперации на Украине, обратились в административный суд итальянской столичной области Лацио, пишет газета Corriere della Sera. Как уточняет издание, в общей сложности Италия заморозила активы 28 российских бизнесменов на 2,7 миллиарда евро. Адвокаты десяти из них обратились в судебную инстанцию, они утверждают, что изъятое имущество принадлежит не отдельным физическим лицам, а различным трастам, "прибыли которых, не относятся к попавших под санкции олигархам".Отмечается, что рассмотрение обращений российских предпринимателей происходит по отдельности, одно из них суд уже отклонил. Речь идет об активах владельца "Северстали" Алексея Мордашова, среди которых яхта за 65 миллионов евро.Помимо Мордашова, оспорить решение о введении санкций также пытаются представители Алексея Мельниченко и Алишера Усманова, говорится в публикации.Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов и более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центробанка.

https://ria.ru/20230307/oligarkhi-1856237660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алексей мордашов, алишер усманов, италия, украина, экономика