В ЕБРР похвалили устойчивость экономики России
Экономист ЕБРР Яворчик: экономика России выстояла благодаря грамотной работе технократов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия преодолела санкционное давление Запада благодаря взвешенной и стабильной политике в сфере финансов и дипломатии в торговле, заявила в беседе с Berliner Zeitung главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.
"Ожидание того, что западные санкции приведут к финансовому или валютному кризису в России, были слишком оптимистичны. Экономика России находится под санкциями с 2014 года. Они отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту, и очень дисциплинированы, когда дело касается бюджета. Они также активно боролись с инфляцией. Кроме того, в России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций", — сказала она.
Эксперт отметила также, что вместо Запада и Украины Москва стала активно торговать с незападными странами — например, значительно вырос товарооборот c Казахстаном, Киргизией и Арменией.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Так, Евросоюз ввел в действие уже десять пакетов ограничений, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из России — практически на 60 процентов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.