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В ЕБРР похвалили устойчивость экономики России - РИА Новости, 26.03.2023
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07:43 26.03.2023 (обновлено: 09:17 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/sanktsii-1860688661.html
В ЕБРР похвалили устойчивость экономики России
В ЕБРР похвалили устойчивость экономики России - РИА Новости, 26.03.2023
В ЕБРР похвалили устойчивость экономики России
Россия преодолела санкционное давление Запада благодаря взвешенной и стабильной политике в сфере финансов и дипломатии в торговле, заявила в беседе с Berliner... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T07:43
2023-03-26T09:17
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
европейский банк реконструкции и развития
украина
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия преодолела санкционное давление Запада благодаря взвешенной и стабильной политике в сфере финансов и дипломатии в торговле, заявила в беседе с Berliner Zeitung главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик."Ожидание того, что западные санкции приведут к финансовому или валютному кризису в России, были слишком оптимистичны. Экономика России находится под санкциями с 2014 года. Они отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту, и очень дисциплинированы, когда дело касается бюджета. Они также активно боролись с инфляцией. Кроме того, в России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций", — сказала она.Эксперт отметила также, что вместо Запада и Украины Москва стала активно торговать с незападными странами — например, значительно вырос товарооборот c Казахстаном, Киргизией и Арменией.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Так, Евросоюз ввел в действие уже десять пакетов ограничений, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из России — практически на 60 процентов.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860285865.html
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экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, европейский банк реконструкции и развития, украина
Экономика, Цены на нефть, Россия, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития, Украина
В ЕБРР похвалили устойчивость экономики России

Экономист ЕБРР Яворчик: экономика России выстояла благодаря грамотной работе технократов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия преодолела санкционное давление Запада благодаря взвешенной и стабильной политике в сфере финансов и дипломатии в торговле, заявила в беседе с Berliner Zeitung главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.
"Ожидание того, что западные санкции приведут к финансовому или валютному кризису в России, были слишком оптимистичны. Экономика России находится под санкциями с 2014 года. Они отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту, и очень дисциплинированы, когда дело касается бюджета. Они также активно боролись с инфляцией. Кроме того, в России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций", — сказала она.
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Эксперт отметила также, что вместо Запада и Украины Москва стала активно торговать с незападными странами — например, значительно вырос товарооборот c Казахстаном, Киргизией и Арменией.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Так, Евросоюз ввел в действие уже десять пакетов ограничений, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из России — практически на 60 процентов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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