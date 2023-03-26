https://ria.ru/20230326/samokat-1860723938.html
В Москве молодой человек на самокате сбил женщину на переходе
В Москве молодой человек на самокате сбил женщину на переходе - РИА Новости, 26.03.2023
В Москве молодой человек на самокате сбил женщину на переходе
Человек на самокате сбил пешехода в Большом Кондратьевском переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:15
2023-03-26T13:15
2023-03-26T15:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Человек на самокате сбил пешехода в Большом Кондратьевском переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "В Большом Кондратьевском переулке в районе дома 14 человек, пересекающий проезжую часть на самокате, наехал на пешехода в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.В Telegram-канале столичной прокуратуры уточнили, что пострадала женщина, она госпитализирована."Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - добавляется в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве молодой человек на самокате сбил женщину на переходе
Молодой человек на самокате сбил женщину в Большом Кондратьевском переулке в Москве
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Человек на самокате сбил пешехода в Большом Кондратьевском переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного дептранса.
"В Большом Кондратьевском переулке в районе дома 14 человек, пересекающий проезжую часть на самокате, наехал на пешехода в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале столичной прокуратуры уточнили, что пострадала женщина, она госпитализирована.
"Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - добавляется в сообщении ведомства.
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