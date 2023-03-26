https://ria.ru/20230326/samokat-1860723938.html

В Москве молодой человек на самокате сбил женщину на переходе

В Москве молодой человек на самокате сбил женщину на переходе - РИА Новости, 26.03.2023

В Москве молодой человек на самокате сбил женщину на переходе

Человек на самокате сбил пешехода в Большом Кондратьевском переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T13:15

2023-03-26T13:15

2023-03-26T15:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Человек на самокате сбил пешехода в Большом Кондратьевском переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "В Большом Кондратьевском переулке в районе дома 14 человек, пересекающий проезжую часть на самокате, наехал на пешехода в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.В Telegram-канале столичной прокуратуры уточнили, что пострадала женщина, она госпитализирована."Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - добавляется в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230201/gost-1848851270.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва