https://ria.ru/20230326/rozysk-1860788862.html

Вероятного участника брянского теракта Канахина объявили в розыск

Вероятного участника брянского теракта Канахина объявили в розыск - РИА Новости, 26.03.2023

Вероятного участника брянского теракта Канахина объявили в розыск

МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T22:19

2023-03-26T22:19

2023-03-26T22:35

россия

происшествия

украина

климовский район

владимир путин

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355909_4:0:1600:898_1920x0_80_0_0_da3d0167a37ef9305a62a0f73adc124d.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область, следует из ведомственной базы разыскиваемых.После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нападению может быть причастен Канахин, фото с похожим на него человеком было опубликовано в телеграм-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. Мать актёра подтвердила РИА Новости, что сын некоторое время назад уехал на Украину, и сказала, что человек на этих фото- и видеокадрах похож на него, хотя она и не уверена полностью."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Канахина. По какой статье его разыскивают, неизвестно.Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

россия

украина

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, украина, климовский район, владимир путин, фсб