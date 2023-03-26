Вероятного участника брянского теракта Канахина объявили в розыск
МВД объявило в розыск вероятного участника атаки на Брянскую область актера Канахина
Мужчины с желтыми повязками у фельдшерского пункта в селе Любичи
Мужчины с желтыми повязками у фельдшерского пункта в селе Любичи. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нападению может быть причастен Канахин, фото с похожим на него человеком было опубликовано в телеграм-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. Мать актёра подтвердила РИА Новости, что сын некоторое время назад уехал на Украину, и сказала, что человек на этих фото- и видеокадрах похож на него, хотя она и не уверена полностью.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Канахина. По какой статье его разыскивают, неизвестно.
Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.