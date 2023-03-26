https://ria.ru/20230326/retsessiya-1860790283.html
В США заявили, что проблемы банковской системы приближают страну к рецессии
В США заявили, что проблемы банковской системы приближают страну к рецессии - РИА Новости, 26.03.2023
В США заявили, что проблемы банковской системы приближают страну к рецессии
Проблемы банковской системы США могут оказать отрицательное влияние на рынок недвижимости и строительство в стране, приближая американскую экономику к рецессии, РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T22:38
2023-03-26T22:38
2023-03-26T22:38
экономика
сша
вашингтон (штат)
миннеаполис
silicon valley bank
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. Проблемы банковской системы США могут оказать отрицательное влияние на рынок недвижимости и строительство в стране, приближая американскую экономику к рецессии, заявил президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Совершенно точно, это сейчас делает нас ближе", - ответил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, приближают ли США к рецессии проблемы американских банков, влияющие на строительный сектор страны. При этом Кашкари отметил, что пока остается неизвестным, приведут ли нынешние трудности финансового сектора к масштабному краху кредитования и как сильно они могут сказаться на экономике. Банкир признал, что несмотря на постоянное обсуждение ситуации самими с финансовыми организациями о возможных рисках, банковский регулятор "не идеален" и может допускать ошибки. "Я не говорю, что весь стресс уже позади нас. Я ожидаю, что этот процесс займет время", - заключил он, подчеркнув, что банковская система продолжает сталкиваться с "фундаментальными вызовами" и "регуляторными трудностями". Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему. Кроме того, американские экономисты на фоне банкротства SVB опубликовали исследование в Social Science Research Network о том, что паника незастрахованных клиентов и вывод ими средств из банков, грозит проблемами 186 кредитным организациям, у которых может не хватить активов.
https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html
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экономика, сша, вашингтон (штат), миннеаполис, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Вашингтон (штат), Миннеаполис, Silicon Valley Bank, Банкротство Silicon Valley Bank
В США заявили, что проблемы банковской системы приближают страну к рецессии
Глава ФРБ Кашкари: проблемы банковской системы США приближают страну к рецессии
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости.
Проблемы банковской системы США могут оказать отрицательное влияние на рынок недвижимости и строительство в стране, приближая американскую экономику к рецессии, заявил
президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.
"Совершенно точно, это сейчас делает нас ближе", - ответил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, приближают ли США к рецессии проблемы американских банков, влияющие на строительный сектор страны.
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При этом Кашкари отметил, что пока остается неизвестным, приведут ли нынешние трудности финансового сектора к масштабному краху кредитования и как сильно они могут сказаться на экономике.
Банкир признал, что несмотря на постоянное обсуждение ситуации самими с финансовыми организациями о возможных рисках, банковский регулятор "не идеален" и может допускать ошибки.
"Я не говорю, что весь стресс уже позади нас. Я ожидаю, что этот процесс займет время", - заключил он, подчеркнув, что банковская система продолжает сталкиваться с "фундаментальными вызовами" и "регуляторными трудностями".
Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния
закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank
. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.
Кроме того, американские экономисты на фоне банкротства SVB опубликовали исследование в Social Science Research Network о том, что паника незастрахованных клиентов и вывод ими средств из банков, грозит проблемами 186 кредитным организациям, у которых может не хватить активов.
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