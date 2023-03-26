https://ria.ru/20230326/razmeschenie-1860738485.html

В Госдуме назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии оправданным

В Госдуме назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии оправданным - РИА Новости, 26.03.2023

В Госдуме назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии оправданным

Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны западных стран,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:19

2023-03-26T15:19

2023-03-26T15:19

в мире

белоруссия

россия

москва

михаил шеремет

владимир путин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780911568_0:18:1460:839_1920x0_80_0_0_3350b9d50ca07b0ac5e38d3a107391d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны западных стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "Это вынужденная и оправданная мера, учитывая угрозу агрессии, которая исходит со стороны Запада. К сожалению, там не понимают наших призывов, предостережений и увещеваний. Американским властям и их прихлебателям ясен только язык решительной силы и действий, и мы готовы это продемонстрировать", - сказал Шеремет. По его словам, власти Британии своими заявлениями о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном, по сути, приоткрыли запретный "ящик Пандоры". "В своем полоумном стремлении насолить России и осуществить поставку снарядов, способных заражать театр боевых действий в результате критического изменения радиоактивного фона, британцы видимо позабыли библейскую заповедь, что тот, кто посеет ветер, тот пожнет бурю", - подчеркнул Шеремет. "Их злой замысел вернется к ним многократно усиленным. Надо отметить, что предыдущее поколение политиков в Англии было гораздо мудрее и перестраховывались, заключая договоры и не нарушали их, что позволяло сдержать распространение столь грозного летального оружия", - отметил депутат.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, москва, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф