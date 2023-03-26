https://ria.ru/20230326/razmeschenie-1860738485.html
В Госдуме назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии оправданным
В Госдуме назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии оправданным - РИА Новости, 26.03.2023
В Госдуме назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии оправданным
Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны западных стран,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:19
2023-03-26T15:19
2023-03-26T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны западных стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "Это вынужденная и оправданная мера, учитывая угрозу агрессии, которая исходит со стороны Запада. К сожалению, там не понимают наших призывов, предостережений и увещеваний. Американским властям и их прихлебателям ясен только язык решительной силы и действий, и мы готовы это продемонстрировать", - сказал Шеремет. По его словам, власти Британии своими заявлениями о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном, по сути, приоткрыли запретный "ящик Пандоры". "В своем полоумном стремлении насолить России и осуществить поставку снарядов, способных заражать театр боевых действий в результате критического изменения радиоактивного фона, британцы видимо позабыли библейскую заповедь, что тот, кто посеет ветер, тот пожнет бурю", - подчеркнул Шеремет. "Их злой замысел вернется к ним многократно усиленным. Надо отметить, что предыдущее поколение политиков в Англии было гораздо мудрее и перестраховывались, заключая договоры и не нарушали их, что позволяло сдержать распространение столь грозного летального оружия", - отметил депутат.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html
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в мире, белоруссия, россия, москва, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
В мире, Белоруссия, Россия, Москва, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии оправданным
Депутат Шеремет назвал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии оправданным
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является вынужденной и оправданной мерой, учитывая угрозу агрессии со стороны западных стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что Москва
и Минск
договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США
десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
"Это вынужденная и оправданная мера, учитывая угрозу агрессии, которая исходит со стороны Запада. К сожалению, там не понимают наших призывов, предостережений и увещеваний. Американским властям и их прихлебателям ясен только язык решительной силы и действий, и мы готовы это продемонстрировать", - сказал Шеремет.
По его словам, власти Британии своими заявлениями о передаче Украине
боеприпасов с обедненным ураном, по сути, приоткрыли запретный "ящик Пандоры".
"В своем полоумном стремлении насолить России и осуществить поставку снарядов, способных заражать театр боевых действий в результате критического изменения радиоактивного фона, британцы видимо позабыли библейскую заповедь, что тот, кто посеет ветер, тот пожнет бурю", - подчеркнул Шеремет.
"Их злой замысел вернется к ним многократно усиленным. Надо отметить, что предыдущее поколение политиков в Англии
было гораздо мудрее и перестраховывались, заключая договоры и не нарушали их, что позволяло сдержать распространение столь грозного летального оружия", - отметил депутат.
Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии