https://ria.ru/20230326/pvo-1860778247.html

Напавшие на базу США в Сирии не знали о работе ПВО, заявил Белый дом

Напавшие на базу США в Сирии не знали о работе ПВО, заявил Белый дом - РИА Новости, 26.03.2023

Напавшие на базу США в Сирии не знали о работе ПВО, заявил Белый дом

США не располагают информацией о том, что нападавшие на базу американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг знали о неполном... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T20:38

2023-03-26T20:38

2023-03-26T20:38

в мире

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

джон кирби

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_66ce4ce79ca5171acf751b1682baac10.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США не располагают информацией о том, что нападавшие на базу американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг знали о неполном функционировании системы ПВО, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы не видим признаков того, что они (нападавшие - ред.) обладали каким-либо знанием об этом", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о частичной работе системы ПВО атакованной базы американской коалиции. В пятницу газета New York Times со ссылкой на военные источники сообщала, что база американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, которая в четверг подверглась удару беспилотника, не имела полностью функционирующей системы ПВО. Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230324/baza-1860531660.html

https://ria.ru/20230325/ssha-1860538814.html

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), джон кирби, министерство обороны сша