Напавшие на базу США в Сирии не знали о работе ПВО, заявил Белый дом
Белый дом: напавшие на базу коалиции США в Сирии не знали о частичной работе ПВО
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США не располагают информацией о том, что нападавшие на базу американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг знали о неполном функционировании системы ПВО, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы не видим признаков того, что они (нападавшие - ред.) обладали каким-либо знанием об этом", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о частичной работе системы ПВО атакованной базы американской коалиции.
В пятницу газета New York Times со ссылкой на военные источники сообщала, что база американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, которая в четверг подверглась удару беспилотника, не имела полностью функционирующей системы ПВО.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.