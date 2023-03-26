Рейтинг@Mail.ru
Напавшие на базу США в Сирии не знали о работе ПВО, заявил Белый дом - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/pvo-1860778247.html
Напавшие на базу США в Сирии не знали о работе ПВО, заявил Белый дом
Напавшие на базу США в Сирии не знали о работе ПВО, заявил Белый дом - РИА Новости, 26.03.2023
Напавшие на базу США в Сирии не знали о работе ПВО, заявил Белый дом
США не располагают информацией о том, что нападавшие на базу американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг знали о неполном... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T20:38
2023-03-26T20:38
в мире
сирия
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
джон кирби
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_66ce4ce79ca5171acf751b1682baac10.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США не располагают информацией о том, что нападавшие на базу американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг знали о неполном функционировании системы ПВО, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы не видим признаков того, что они (нападавшие - ред.) обладали каким-либо знанием об этом", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о частичной работе системы ПВО атакованной базы американской коалиции. В пятницу газета New York Times со ссылкой на военные источники сообщала, что база американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, которая в четверг подверглась удару беспилотника, не имела полностью функционирующей системы ПВО. Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230324/baza-1860531660.html
https://ria.ru/20230325/ssha-1860538814.html
сирия
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), джон кирби, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Джон Кирби, Министерство обороны США
Напавшие на базу США в Сирии не знали о работе ПВО, заявил Белый дом

Белый дом: напавшие на базу коалиции США в Сирии не знали о частичной работе ПВО

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США не располагают информацией о том, что нападавшие на базу американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг знали о неполном функционировании системы ПВО, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы не видим признаков того, что они (нападавшие - ред.) обладали каким-либо знанием об этом", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о частичной работе системы ПВО атакованной базы американской коалиции.
Военные действия, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
СМИ сообщили об уязвимости базы американской коалиции в Сирии
24 марта, 23:26
В пятницу газета New York Times со ссылкой на военные источники сообщала, что база американской коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, которая в четверг подверглась удару беспилотника, не имела полностью функционирующей системы ПВО.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный
25 марта, 01:03
 
В миреСирияСШАДейр-эз-Зор (мухафаза)Джон КирбиМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала