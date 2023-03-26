https://ria.ru/20230326/putin-1860706335.html

Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин

Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2023

Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин

Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T10:35

2023-03-26T10:35

2023-03-26T11:21

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин."Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза", - сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24", комментируя заявления о том, что Москва и Пекин создают ось, и это угроза для Запада.

https://ria.ru/20230321/soyuz-1859633185.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о взаимоотношениях России и Китая: "Это не военный союз" Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин. 2023-03-26T10:35 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, сша