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Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2023
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10:35 26.03.2023 (обновлено: 11:21 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/putin-1860706335.html
Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин
Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2023
Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин
Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T10:35
2023-03-26T11:21
в мире
россия
китай
сша
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин."Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза", - сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24", комментируя заявления о том, что Москва и Пекин создают ось, и это угроза для Запада.
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китай
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4.7
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Путин о взаимоотношениях России и Китая: "Это не военный союз"
Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин.
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60
в мире, россия, китай, сша
В мире, Россия, Китай, США
Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин

Президент Путин заявил, что в сотрудничестве России и Китая нет угрозы другим странам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза", - сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24", комментируя заявления о том, что Москва и Пекин создают ось, и это угроза для Запада.
Логотип G20 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Россия и Китай поддержали присоединение Африканского союза к G20
21 марта, 22:08
 
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