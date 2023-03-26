https://ria.ru/20230326/putin-1860706335.html
Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин
Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2023
Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин
Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T10:35
2023-03-26T10:35
2023-03-26T11:21
в мире
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китай
сша
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин."Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза", - сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24", комментируя заявления о том, что Москва и Пекин создают ось, и это угроза для Запада.
https://ria.ru/20230321/soyuz-1859633185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о взаимоотношениях России и Китая: "Это не военный союз"
Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-03-26T10:35
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, сша
В мире, Россия, Китай, США
Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин
Президент Путин заявил, что в сотрудничестве России и Китая нет угрозы другим странам