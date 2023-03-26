https://ria.ru/20230326/protest-1860760989.html

В Мадриде прошел митинг в защиту системы общественного здравоохранения

В Мадриде прошел митинг в защиту системы общественного здравоохранения - РИА Новости, 26.03.2023

В Мадриде прошел митинг в защиту системы общественного здравоохранения

Жители Мадрида вышли на улицы города в рамках акции протеста в защиту системы общественного здравоохранения, вновь выдвинув обвинения против регионального... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T18:03

2023-03-26T18:03

2023-03-26T18:33

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МАДРИД, 26 мар — РИА Новости. Жители Мадрида вышли на улицы города в рамках акции протеста в защиту системы общественного здравоохранения, вновь выдвинув обвинения против регионального правительства во главе с Исабель Аюсо из правоцентристской Народной Партии (PP), передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. "В очередной раз Мадрид оказался в самом низу списка по объему бюджетных инвестиций в сфере здравоохранения. В отличие от других автономных сообществ в бюджетах на 2023 год Мадрид не увеличил расходы на здравоохранение, что еще раз подчеркивает недостаточность финансирования со стороны регионального правительства при абсолютно несбалансированных инвестициях", - заявила одна из лидеров акции, генеральный секретарь Всеобщего союза трудящихся (UGT), Марина Прието. Демонстрация, прошедшая под лозунгом "За общественную, всеобщую и качественную систему здравоохранения в Мадриде" и объединившая около тридцати профессиональных, научных, районных организаций и профсоюзов, стартовала на площади Испании и завершилась в районе вокзала Пуэрта-де-Аточа. Среди 18 требований, выдвинутых организациями-организаторами, наиболее важными являются привлечение от 7 000 до 8 000 медицинских работников всех категорий в Мадридское сообщество, увеличение расходов на здравоохранение на одного пациента в год на 500 евро и обеспечение личного приема пациентов в течение максимум 48 часов. Также протестующие потребовали, чтобы новые внебольничные службы скорой помощи в сообществе Мадрид были укомплектованы персоналом всех категорий и чтобы соблюдались условия их труда. Уже несколько месяцев подряд испанские врачи принимают участие в многотысчных акциях протеста с требованиями увеличить бюджет системы здравоохранения, улучшить условия труда, расширить штат работников и предотвратить отток молодых специалистов в другие автономные сообщества и страны. Недовольства становятся все более значимыми на фоне предстоящих выборов в региональное правительство, которые состоятся 28 мая.

https://ria.ru/20230319/frantsiya-1858547361.html

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

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