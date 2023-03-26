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В голландском Эйндховене за блокаду аэропорта задержали 100 активистов - РИА Новости, 26.03.2023
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02:17 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/protest-1860675479.html
В голландском Эйндховене за блокаду аэропорта задержали 100 активистов
В голландском Эйндховене за блокаду аэропорта задержали 100 активистов - РИА Новости, 26.03.2023
В голландском Эйндховене за блокаду аэропорта задержали 100 активистов
Более 100 экологических активистов задержаны в субботу за блокаду в аэропорту голландского города Эйндховен, сообщила королевская полиция Нидерландов. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T02:17
2023-03-26T02:17
эйндховен
нидерланды
гаага
в мире
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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Более 100 экологических активистов задержаны в субботу за блокаду в аэропорту голландского города Эйндховен, сообщила королевская полиция Нидерландов. В субботу климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали вход в зону частных вылетов в аэропорту голландского Эйндховена. "Демонстрация в аэропорту Эйндховена завершилась. Королевская военная полиция задержала 104 человека", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter. Ранее сообщалось, что активисты призвали запретить использование частных самолётов и прекратить короткие рейсы. По их мнению, "частный самолет выбрасывает в разы больше парниковых газов, чем обычный коммерческий". Климатические активисты из организации Extinction Rebellion 11 марта заблокировали одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу А12. Они протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Для разгона протестующих голландская полиция применила водомёты.
https://ria.ru/20230326/frantsiya-1860674155.html
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эйндховен, нидерланды, гаага, в мире
Эйндховен, Нидерланды, Гаага, В мире
В голландском Эйндховене за блокаду аэропорта задержали 100 активистов

В голландском Эйндховене за блокаду аэропорта задержали более 100 экоактивистов

CC BY-SA 3.0 / CoolmenNL / Аэропорт Эйндховен в Нидерландах
Аэропорт Эйндховен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
CC BY-SA 3.0 / CoolmenNL /
Аэропорт Эйндховен в Нидерландах. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Более 100 экологических активистов задержаны в субботу за блокаду в аэропорту голландского города Эйндховен, сообщила королевская полиция Нидерландов.
В субботу климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали вход в зону частных вылетов в аэропорту голландского Эйндховена.
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"Демонстрация в аэропорту Эйндховена завершилась. Королевская военная полиция задержала 104 человека", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.
Ранее сообщалось, что активисты призвали запретить использование частных самолётов и прекратить короткие рейсы. По их мнению, "частный самолет выбрасывает в разы больше парниковых газов, чем обычный коммерческий".
Климатические активисты из организации Extinction Rebellion 11 марта заблокировали одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу А12. Они протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Для разгона протестующих голландская полиция применила водомёты.
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