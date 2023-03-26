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Правительство одобрило проект об организации СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 26.03.2023
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12:21 26.03.2023 (обновлено: 13:08 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/proekt-1860718780.html
Правительство одобрило проект об организации СЭЗ в новых регионах
Правительство одобрило проект об организации СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 26.03.2023
Правительство одобрило проект об организации СЭЗ в новых регионах
Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T12:21
2023-03-26T13:08
россия
правительство рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей назаров
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.О том, что в новых регионах России планируется создание СЭЗ, Минэкономразвития сообщало в октябре прошлого года. Тогда замминистра экономического развития Сергей Назаров заявлял, что для реализации экономического потенциала новых регионов будут использованы все имеющиеся у РФ инструменты развития региональных экономик.Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.
https://ria.ru/20230324/porucheniya-1860437624.html
https://ria.ru/20230323/pravitelstvo-1860141999.html
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донецкая народная республика
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россия, правительство рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей назаров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Правительство РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Назаров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Правительство одобрило проект об организации СЭЗ в новых регионах

Правительство одобрило проект об организации свободной экономической зоны в новых регионах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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О том, что в новых регионах России планируется создание СЭЗ, Минэкономразвития сообщало в октябре прошлого года. Тогда замминистра экономического развития Сергей Назаров заявлял, что для реализации экономического потенциала новых регионов будут использованы все имеющиеся у РФ инструменты развития региональных экономик.
Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.
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РоссияПравительство РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей НазаровМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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