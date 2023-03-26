https://ria.ru/20230326/proekt-1860718780.html

Правительство одобрило проект об организации СЭЗ в новых регионах

Правительство одобрило проект об организации СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 26.03.2023

Правительство одобрило проект об организации СЭЗ в новых регионах

Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T12:21

2023-03-26T12:21

2023-03-26T13:08

россия

правительство рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей назаров

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.О том, что в новых регионах России планируется создание СЭЗ, Минэкономразвития сообщало в октябре прошлого года. Тогда замминистра экономического развития Сергей Назаров заявлял, что для реализации экономического потенциала новых регионов будут использованы все имеющиеся у РФ инструменты развития региональных экономик.Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.

https://ria.ru/20230324/porucheniya-1860437624.html

https://ria.ru/20230323/pravitelstvo-1860141999.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей назаров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика