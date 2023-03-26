https://ria.ru/20230326/posolstvo-1860769075.html
Посольство в Риме ответило Corriere della Sera на статью с критикой России
Посольство в Риме ответило Corriere della Sera на статью с критикой России - РИА Новости, 26.03.2023
Посольство в Риме ответило Corriere della Sera на статью с критикой России
Посольство России в Италии опубликовало в Telegram-канале открытое письмо в адрес главного редактора газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаны в ответ на статью РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:26
2023-03-26T19:26
2023-03-26T21:32
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РИМ, 26 мар — РИА Новости. Посольство России в Италии опубликовало в Telegram-канале открытое письмо в адрес главного редактора газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаны в ответ на статью с критикой Москвы."Дискутировать с автором этого "произведения", проникнутого нескрываемой ненавистью к современной России и ее народу, считаем ниже своего достоинства", — говорится в обращении.В дипмиссии также подчеркнули, что ознакомились с указанной публикацией "с удивлением и немалой долей отвращения"."Редакция Corriere безусловно, добилась своей цели, если это сознательная провокация, рассчитанная на то, чтобы вызвать возмущение российских граждан, да и миллионов других людей, которые изучали в школе курс современной истории", — отметили посольстве, назвав вышедшую статью пасквилем.В то же время Москва верит в здравомыслие простых итальянцев, которые не склонны видеть в россиянах врагов. Последние, со своей стороны, всегда относились к Италии с неизменной симпатией, добавили в представительстве."Просили бы, господин главный редактор, учесть нашу точку зрения, которая отражает взгляды абсолютного большинства граждан современной России", — говорится в письме.В начале февраля посол России в Италии Сергей Разов заявил, что в республике нет проблемы "отмены" русской культуры в той русофобской форме, в которой она ставится в некоторых других западных странах. При этом дипломат раскритиковал итальянских политиков, придумывающих "апокалиптические сценарии, основанные на демонизации России".
https://ria.ru/20230221/italiya-1853350185.html
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в мире, россия, италия, рим, сергей разов
В мире, Россия, Италия, Рим, Сергей Разов
Посольство в Риме ответило Corriere della Sera на статью с критикой России
Посольство России в Риме ответило главреду Corriere della Sera на статью с критикой Москвы
РИМ, 26 мар — РИА Новости.
Посольство России в Италии опубликовало в Telegram-канале
открытое письмо в адрес главного редактора газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаны в ответ на статью с критикой Москвы.
"Дискутировать с автором этого "произведения", проникнутого нескрываемой ненавистью к современной России и ее народу, считаем ниже своего достоинства", — говорится в обращении.
В материале издания, в частности, утверждается, что Россия "представляет угрозу для Европы и европейских сообществ".
В дипмиссии также подчеркнули, что ознакомились с указанной публикацией "с удивлением и немалой долей отвращения".
"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России
"Редакция Corriere безусловно, добилась своей цели, если это сознательная провокация, рассчитанная на то, чтобы вызвать возмущение российских граждан, да и миллионов других людей, которые изучали в школе курс современной истории", — отметили посольстве, назвав вышедшую статью пасквилем.
В то же время Москва верит в здравомыслие простых итальянцев, которые не склонны видеть в россиянах врагов. Последние, со своей стороны, всегда относились к Италии с неизменной симпатией, добавили в представительстве.
"Просили бы, господин главный редактор, учесть нашу точку зрения, которая отражает взгляды абсолютного большинства граждан современной России", — говорится в письме.
В начале февраля посол России в Италии Сергей Разов
заявил, что в республике нет проблемы "отмены" русской культуры в той русофобской форме, в которой она ставится в некоторых других западных странах. При этом дипломат раскритиковал итальянских политиков, придумывающих "апокалиптические сценарии, основанные на демонизации России".
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