Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Риме ответило Corriere della Sera на статью с критикой России - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 26.03.2023 (обновлено: 21:32 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/posolstvo-1860769075.html
Посольство в Риме ответило Corriere della Sera на статью с критикой России
Посольство в Риме ответило Corriere della Sera на статью с критикой России - РИА Новости, 26.03.2023
Посольство в Риме ответило Corriere della Sera на статью с критикой России
Посольство России в Италии опубликовало в Telegram-канале открытое письмо в адрес главного редактора газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаны в ответ на статью РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:26
2023-03-26T21:32
в мире
россия
италия
рим
сергей разов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603668164_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_8819392835b3e77cf65f03e5e710f77c.jpg
РИМ, 26 мар — РИА Новости. Посольство России в Италии опубликовало в Telegram-канале открытое письмо в адрес главного редактора газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаны в ответ на статью с критикой Москвы."Дискутировать с автором этого "произведения", проникнутого нескрываемой ненавистью к современной России и ее народу, считаем ниже своего достоинства", — говорится в обращении.В дипмиссии также подчеркнули, что ознакомились с указанной публикацией "с удивлением и немалой долей отвращения"."Редакция Corriere безусловно, добилась своей цели, если это сознательная провокация, рассчитанная на то, чтобы вызвать возмущение российских граждан, да и миллионов других людей, которые изучали в школе курс современной истории", — отметили посольстве, назвав вышедшую статью пасквилем.В то же время Москва верит в здравомыслие простых итальянцев, которые не склонны видеть в россиянах врагов. Последние, со своей стороны, всегда относились к Италии с неизменной симпатией, добавили в представительстве."Просили бы, господин главный редактор, учесть нашу точку зрения, которая отражает взгляды абсолютного большинства граждан современной России", — говорится в письме.В начале февраля посол России в Италии Сергей Разов заявил, что в республике нет проблемы "отмены" русской культуры в той русофобской форме, в которой она ставится в некоторых других западных странах. При этом дипломат раскритиковал итальянских политиков, придумывающих "апокалиптические сценарии, основанные на демонизации России".
https://ria.ru/20230221/italiya-1853350185.html
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
россия
италия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603668164_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_aac288485b4392165bbd550f19bd46a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, италия, рим, сергей разов
В мире, Россия, Италия, Рим, Сергей Разов
Посольство в Риме ответило Corriere della Sera на статью с критикой России

Посольство России в Риме ответило главреду Corriere della Sera на статью с критикой Москвы

© AP Photo / Alessandra TarantinoЗдание посольства России в Риме
Здание посольства России в Риме - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Здание посольства России в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 26 мар — РИА Новости. Посольство России в Италии опубликовало в Telegram-канале открытое письмо в адрес главного редактора газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаны в ответ на статью с критикой Москвы.
"Дискутировать с автором этого "произведения", проникнутого нескрываемой ненавистью к современной России и ее народу, считаем ниже своего достоинства", — говорится в обращении.

В материале издания, в частности, утверждается, что Россия "представляет угрозу для Европы и европейских сообществ".

В дипмиссии также подчеркнули, что ознакомились с указанной публикацией "с удивлением и немалой долей отвращения".
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России
21 февраля, 11:02
"Редакция Corriere безусловно, добилась своей цели, если это сознательная провокация, рассчитанная на то, чтобы вызвать возмущение российских граждан, да и миллионов других людей, которые изучали в школе курс современной истории", — отметили посольстве, назвав вышедшую статью пасквилем.
В то же время Москва верит в здравомыслие простых итальянцев, которые не склонны видеть в россиянах врагов. Последние, со своей стороны, всегда относились к Италии с неизменной симпатией, добавили в представительстве.
"Просили бы, господин главный редактор, учесть нашу точку зрения, которая отражает взгляды абсолютного большинства граждан современной России", — говорится в письме.
В начале февраля посол России в Италии Сергей Разов заявил, что в республике нет проблемы "отмены" русской культуры в той русофобской форме, в которой она ставится в некоторых других западных странах. При этом дипломат раскритиковал итальянских политиков, придумывающих "апокалиптические сценарии, основанные на демонизации России".
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Украинский вопрос снова раскалывает Запад
18 марта, 08:00
 
В миреРоссияИталияРимСергей Разов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала