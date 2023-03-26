https://ria.ru/20230326/posol-1860680964.html

Посол Украины выступил с требованием к британцам

Посол Украины выступил с требованием к британцам - РИА Новости, 26.03.2023

Посол Украины выступил с требованием к британцам

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал жителей Британии размещать у себя больше беженцев из своей страны, сообщает телеканал ITV. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T04:56

2023-03-26T04:56

2023-03-26T09:21

в мире

украина

великобритания

вадим пристайко

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал жителей Британии размещать у себя больше беженцев из своей страны, сообщает телеканал ITV.Обращение дипломата приурочено к годовщине запуска в Британии программы "Дома для Украины". Пристайко поблагодарил британцев за то, что они "стоят плечом к плечу" с Украиной. При этом он добавил, что "некоторым все еще нужна <...> помощь".В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации.Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации The Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230321/mechty-1859342038.html

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в мире, украина, великобритания, вадим пристайко