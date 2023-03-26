В ОАЭ помиловали израильтянку, приговоренную к смертной казни
В ОАЭ помиловали израильтянку, ранее приговоренную к смертной казни за хранение наркотиков
Флаги ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гражданка Израиля, приговоренная судом ОАЭ в апреле прошлого года к смертной казни за хранение наркотиков, была помилована эмиратским президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на заявление президента Израиля Ицхака Герцога.
В июне прошлого года смертный приговор был заменен пожизненным заключением.
"Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян помиловал израильтянку, которая в прошлом году была заключена в тюрьму за незаконный оборот наркотиков", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление израильского президента.
Отмечается, что жительница израильской Хайфы Фида Киуан была помилована президентом ОАЭ в знак "личной дани уважения президенту Герцогу" по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамадан. В настоящий момент женщина возвращается на родину.
Как сообщали СМИ ранее, Киуан, владелица студии фотографии, прибыла в ОАЭ по приглашению своего палестинского знакомого. После прибытия в Дубай она поселилась в квартире, которая была снята для нее заранее. Через неделю после прибытия израильтянки местные власти провели обыск в доме, где она жила, и обнаружили большое количество наркотиков.
Яир Лапид, занимавший тогда пост министра иностранных дел Израиля, сообщил, что данным случаем занимается израильское дипломатическое ведомство.