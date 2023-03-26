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В ОАЭ помиловали израильтянку, приговоренную к смертной казни - РИА Новости, 26.03.2023
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12:52 26.03.2023 (обновлено: 12:53 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/pomilovanie-1860721511.html
В ОАЭ помиловали израильтянку, приговоренную к смертной казни
В ОАЭ помиловали израильтянку, приговоренную к смертной казни - РИА Новости, 26.03.2023
В ОАЭ помиловали израильтянку, приговоренную к смертной казни
Гражданка Израиля, приговоренная судом ОАЭ в апреле прошлого года к смертной казни за хранение наркотиков, была помилована эмиратским президентом Мухаммедом бен РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T12:52
2023-03-26T12:53
в мире
израиль
оаэ
хайфа
ицхак герцог
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гражданка Израиля, приговоренная судом ОАЭ в апреле прошлого года к смертной казни за хранение наркотиков, была помилована эмиратским президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на заявление президента Израиля Ицхака Герцога. В июне прошлого года смертный приговор был заменен пожизненным заключением. "Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян помиловал израильтянку, которая в прошлом году была заключена в тюрьму за незаконный оборот наркотиков", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление израильского президента. Отмечается, что жительница израильской Хайфы Фида Киуан была помилована президентом ОАЭ в знак "личной дани уважения президенту Герцогу" по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамадан. В настоящий момент женщина возвращается на родину. Как сообщали СМИ ранее, Киуан, владелица студии фотографии, прибыла в ОАЭ по приглашению своего палестинского знакомого. После прибытия в Дубай она поселилась в квартире, которая была снята для нее заранее. Через неделю после прибытия израильтянки местные власти провели обыск в доме, где она жила, и обнаружили большое количество наркотиков. Яир Лапид, занимавший тогда пост министра иностранных дел Израиля, сообщил, что данным случаем занимается израильское дипломатическое ведомство.
https://ria.ru/20230305/prizyv-1856008374.html
https://ria.ru/20221009/pvo-1822643428.html
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в мире, израиль, оаэ, хайфа, ицхак герцог
В мире, Израиль, ОАЭ, Хайфа, Ицхак Герцог
В ОАЭ помиловали израильтянку, приговоренную к смертной казни

В ОАЭ помиловали израильтянку, ранее приговоренную к смертной казни за хранение наркотиков

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гражданка Израиля, приговоренная судом ОАЭ в апреле прошлого года к смертной казни за хранение наркотиков, была помилована эмиратским президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на заявление президента Израиля Ицхака Герцога.
В июне прошлого года смертный приговор был заменен пожизненным заключением.
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"Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян помиловал израильтянку, которая в прошлом году была заключена в тюрьму за незаконный оборот наркотиков", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление израильского президента.
Отмечается, что жительница израильской Хайфы Фида Киуан была помилована президентом ОАЭ в знак "личной дани уважения президенту Герцогу" по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамадан. В настоящий момент женщина возвращается на родину.
Как сообщали СМИ ранее, Киуан, владелица студии фотографии, прибыла в ОАЭ по приглашению своего палестинского знакомого. После прибытия в Дубай она поселилась в квартире, которая была снята для нее заранее. Через неделю после прибытия израильтянки местные власти провели обыск в доме, где она жила, и обнаружили большое количество наркотиков.
Яир Лапид, занимавший тогда пост министра иностранных дел Израиля, сообщил, что данным случаем занимается израильское дипломатическое ведомство.
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В миреИзраильОАЭХайфаИцхак Герцог
 
 
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