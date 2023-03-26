https://ria.ru/20230326/pomilovanie-1860721511.html

В ОАЭ помиловали израильтянку, приговоренную к смертной казни

В ОАЭ помиловали израильтянку, приговоренную к смертной казни - РИА Новости, 26.03.2023

В ОАЭ помиловали израильтянку, приговоренную к смертной казни

Гражданка Израиля, приговоренная судом ОАЭ в апреле прошлого года к смертной казни за хранение наркотиков, была помилована эмиратским президентом Мухаммедом бен РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T12:52

2023-03-26T12:52

2023-03-26T12:53

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гражданка Израиля, приговоренная судом ОАЭ в апреле прошлого года к смертной казни за хранение наркотиков, была помилована эмиратским президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщил израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на заявление президента Израиля Ицхака Герцога. В июне прошлого года смертный приговор был заменен пожизненным заключением. "Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян помиловал израильтянку, которая в прошлом году была заключена в тюрьму за незаконный оборот наркотиков", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление израильского президента. Отмечается, что жительница израильской Хайфы Фида Киуан была помилована президентом ОАЭ в знак "личной дани уважения президенту Герцогу" по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамадан. В настоящий момент женщина возвращается на родину. Как сообщали СМИ ранее, Киуан, владелица студии фотографии, прибыла в ОАЭ по приглашению своего палестинского знакомого. После прибытия в Дубай она поселилась в квартире, которая была снята для нее заранее. Через неделю после прибытия израильтянки местные власти провели обыск в доме, где она жила, и обнаружили большое количество наркотиков. Яир Лапид, занимавший тогда пост министра иностранных дел Израиля, сообщил, что данным случаем занимается израильское дипломатическое ведомство.

https://ria.ru/20230305/prizyv-1856008374.html

https://ria.ru/20221009/pvo-1822643428.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, оаэ, хайфа, ицхак герцог