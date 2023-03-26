https://ria.ru/20230326/politsiya-1860796599.html

Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху

Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху - РИА Новости, 26.03.2023

Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху

Израильская полиция использует водометы, чтобы оттеснить протестующих, прорвавшихся к резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T23:43

2023-03-26T23:43

2023-03-26T23:59

в мире

иерусалим

израиль

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Израильская полиция использует водометы, чтобы оттеснить протестующих, прорвавшихся к резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, сообщает израильский канал Keshet 12.Ранее израильский портал Walla сообщил, что тысячи протестующих прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра.Незапланированный массовый протест начался в Израиле в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Накануне в субботу вечером Галлант в телеобращении призвал правительство приостановить судебную реформу, заявив, что пауза необходима в целях безопасности Израиля.Правительство Нетаньяху продолжает проводить судебную реформу, спровоцировавшую более 11 недель многотысячных манифестаций. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.

https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html

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в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле