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Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху - РИА Новости, 26.03.2023
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23:43 26.03.2023 (обновлено: 23:59 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/politsiya-1860796599.html
Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху
Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху - РИА Новости, 26.03.2023
Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху
Израильская полиция использует водометы, чтобы оттеснить протестующих, прорвавшихся к резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T23:43
2023-03-26T23:59
в мире
иерусалим
израиль
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Израильская полиция использует водометы, чтобы оттеснить протестующих, прорвавшихся к резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, сообщает израильский канал Keshet 12.Ранее израильский портал Walla сообщил, что тысячи протестующих прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра.Незапланированный массовый протест начался в Израиле в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Накануне в субботу вечером Галлант в телеобращении призвал правительство приостановить судебную реформу, заявив, что пауза необходима в целях безопасности Израиля.Правительство Нетаньяху продолжает проводить судебную реформу, спровоцировавшую более 11 недель многотысячных манифестаций. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html
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в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху

Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху протестующих

© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские полицейские
Израильские полицейские - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские полицейские. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Израильская полиция использует водометы, чтобы оттеснить протестующих, прорвавшихся к резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, сообщает израильский канал Keshet 12.
Ранее израильский портал Walla сообщил, что тысячи протестующих прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра.
Незапланированный массовый протест начался в Израиле в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Накануне в субботу вечером Галлант в телеобращении призвал правительство приостановить судебную реформу, заявив, что пауза необходима в целях безопасности Израиля.
Правительство Нетаньяху продолжает проводить судебную реформу, спровоцировавшую более 11 недель многотысячных манифестаций. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
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В миреИерусалимИзраильБиньямин НетаньяхуПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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