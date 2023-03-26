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Воскресенье в центре России станет самым дождливым в метеоистории - РИА Новости, 26.03.2023
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10:48 26.03.2023 (обновлено: 16:33 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/pogoda-1860707704.html
Воскресенье в центре России станет самым дождливым в метеоистории
Воскресенье в центре России станет самым дождливым в метеоистории - РИА Новости, 26.03.2023
Воскресенье в центре России станет самым дождливым в метеоистории
Воскресенье, 26 марта, может стать рекордным по количеству осадков в Москве за последние 75 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T10:48
2023-03-26T16:33
общество
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
москва
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Воскресенье, 26 марта, может стать рекордным по количеству осадков в Москве за последние 75 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Воскресенье в Центральной России будет самым дождливым в метеоистории 26 марта. Виной тому станет североатлантический циклон, который обрушит на столичной регион от десяти до 19 миллиметров осадков, или одно-два ведра дождевой воды на метр квадратный, что составляет 25-50 процентов от всей месячной нормы. Особенно будет лить как из ведра с 12 до 15 часов", — сказал он. Специалист отметил, что с 1948 года (за всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ) столь дождливым этот день был всего лишь раз: в 1951 году. Тогда в осадкомеры попало 11,8 миллиметра — до сих пор это было рекордом для 26 марта. По словам Тишковца, вынос воздушных масс происходит с юго-запада, где за минувшие сутки местами выпало порядка трех четвертей месячной нормы осадков: в Сухиничах (Калужская область) и Жуковке (Брянская область) — 15 миллиметров, Красная Гора (Брянская область) — 20 миллиметров.
https://ria.ru/20230325/moskva-1860590542.html
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общество, евгений тишковец, центр "фобос", погода, москва
Общество, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода, Москва
Воскресенье в центре России станет самым дождливым в метеоистории

Синоптик Тишковец: воскресенье в Москве может стать самым дождливым за последние 75 лет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Воскресенье, 26 марта, может стать рекордным по количеству осадков в Москве за последние 75 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Воскресенье в Центральной России будет самым дождливым в метеоистории 26 марта. Виной тому станет североатлантический циклон, который обрушит на столичной регион от десяти до 19 миллиметров осадков, или одно-два ведра дождевой воды на метр квадратный, что составляет 25-50 процентов от всей месячной нормы. Особенно будет лить как из ведра с 12 до 15 часов", — сказал он.
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Специалист отметил, что с 1948 года (за всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ) столь дождливым этот день был всего лишь раз: в 1951 году. Тогда в осадкомеры попало 11,8 миллиметра — до сих пор это было рекордом для 26 марта.
«

"С высокой вероятностью можно прогнозировать, что сегодняшний выходной станем самым влажным как минимум за последние 75 лет и будет побит суточный рекорд осадков, державшийся с середины прошлого века", — добавил синоптик.

По словам Тишковца, вынос воздушных масс происходит с юго-запада, где за минувшие сутки местами выпало порядка трех четвертей месячной нормы осадков: в Сухиничах (Калужская область) и Жуковке (Брянская область) — 15 миллиметров, Красная Гора (Брянская область) — 20 миллиметров.
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