Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России
МИД Франции раскритиковал планы размещения в Белоруссии российского ядерного оружия
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Франция в коммюнике МИД раскритиковала соглашение России с Белоруссией о размещении там ядерного оружия, призывая отменить его, при этом Париж не критикует США за размещение аналогичного американского оружия в соседних с ним странах .
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
"Франция осуждает заявление президента РФ о заключенном между Россией и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия", - заявили во французском МИД. В документе также призывают Россию отменить свое решение.
В середине февраля этого года президент РФ заявил в послании Федеральному собранию, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса".
Ранее президент Эммануэль Макрон в выступлении по новой военной стратегии республики напоминал, что Франция также обладает силами ядерного сдерживания. При этом он не стал критиковать США за размещение американского тактического ядерного оружия на базах в соседних с Францией странах - Бельгии, Германии и Италии.