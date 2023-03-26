Рейтинг@Mail.ru
Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/plany-1860780088.html
Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России
Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России - РИА Новости, 26.03.2023
Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России
Франция в коммюнике МИД раскритиковала соглашение России с Белоруссией о размещении там ядерного оружия, призывая отменить его, при этом Париж не критикует США... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T20:56
2023-03-26T20:56
в мире
россия
франция
белоруссия
владимир путин
эммануэль макрон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Франция в коммюнике МИД раскритиковала соглашение России с Белоруссией о размещении там ядерного оружия, призывая отменить его, при этом Париж не критикует США за размещение аналогичного американского оружия в соседних с ним странах . Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "Франция осуждает заявление президента РФ о заключенном между Россией и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия", - заявили во французском МИД. В документе также призывают Россию отменить свое решение. В середине февраля этого года президент РФ заявил в послании Федеральному собранию, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса". Ранее президент Эммануэль Макрон в выступлении по новой военной стратегии республики напоминал, что Франция также обладает силами ядерного сдерживания. При этом он не стал критиковать США за размещение американского тактического ядерного оружия на базах в соседних с Францией странах - Бельгии, Германии и Италии.
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860777692.html
россия
франция
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, белоруссия, владимир путин, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Франция, Белоруссия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО
Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России

МИД Франции раскритиковал планы размещения в Белоруссии российского ядерного оружия

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Франция в коммюнике МИД раскритиковала соглашение России с Белоруссией о размещении там ядерного оружия, призывая отменить его, при этом Париж не критикует США за размещение аналогичного американского оружия в соседних с ним странах .
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии
Вчера, 11:27
"Франция осуждает заявление президента РФ о заключенном между Россией и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия", - заявили во французском МИД. В документе также призывают Россию отменить свое решение.
В середине февраля этого года президент РФ заявил в послании Федеральному собранию, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса".
Ранее президент Эммануэль Макрон в выступлении по новой военной стратегии республики напоминал, что Франция также обладает силами ядерного сдерживания. При этом он не стал критиковать США за размещение американского тактического ядерного оружия на базах в соседних с Францией странах - Бельгии, Германии и Италии.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии
Вчера, 20:31
 
В миреРоссияФранцияБелоруссияВладимир ПутинЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала