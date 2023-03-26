https://ria.ru/20230326/plany-1860780088.html

Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России

Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России - РИА Новости, 26.03.2023

Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России

Франция в коммюнике МИД раскритиковала соглашение России с Белоруссией о размещении там ядерного оружия, призывая отменить его, при этом Париж не критикует США... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T20:56

2023-03-26T20:56

2023-03-26T20:56

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эммануэль макрон

нато

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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Франция в коммюнике МИД раскритиковала соглашение России с Белоруссией о размещении там ядерного оружия, призывая отменить его, при этом Париж не критикует США за размещение аналогичного американского оружия в соседних с ним странах . Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "Франция осуждает заявление президента РФ о заключенном между Россией и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия", - заявили во французском МИД. В документе также призывают Россию отменить свое решение. В середине февраля этого года президент РФ заявил в послании Федеральному собранию, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического - ред.) альянса". Ранее президент Эммануэль Макрон в выступлении по новой военной стратегии республики напоминал, что Франция также обладает силами ядерного сдерживания. При этом он не стал критиковать США за размещение американского тактического ядерного оружия на базах в соседних с Францией странах - Бельгии, Германии и Италии.

https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html

https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860777692.html

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в мире, россия, франция, белоруссия, владимир путин, эммануэль макрон, нато