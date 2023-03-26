https://ria.ru/20230326/plany-1860748061.html
Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Белоруссии
Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023
Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Белоруссии
Украина призвала собрать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после решения России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, следует из... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T16:30
2023-03-26T16:30
2023-03-26T19:19
в мире
белоруссия
россия
киев
владимир путин
мид украины
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украина призвала собрать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после решения России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, следует из заявления на сайте украинского МИД. "Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", — говорится в публикации. Планы Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии там провокационным шагом и обратились к странам ЕС и G7 c просьбой предупредить Минск о далеко идущих последствиях.О том, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия, заявил накануне президент Владимир Путин. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактические ядерное оружие в Европе.
https://ria.ru/20230326/ssha-1860669455.html
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html
белоруссия
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, киев, владимир путин, мид украины, оон, совет безопасности оон
В мире, Белоруссия, Россия, Киев, Владимир Путин, МИД Украины, ООН, Совет Безопасности ООН
Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Белоруссии
МИД Украины потребовал созвать СБ ООН из-за российского ядерного оружия в Белоруссии