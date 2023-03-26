https://ria.ru/20230326/plany-1860748061.html

Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Белоруссии

Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023

Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Белоруссии

Украина призвала собрать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после решения России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, следует из... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T16:30

2023-03-26T16:30

2023-03-26T19:19

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украина призвала собрать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после решения России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, следует из заявления на сайте украинского МИД. "Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", — говорится в публикации. Планы Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии там провокационным шагом и обратились к странам ЕС и G7 c просьбой предупредить Минск о далеко идущих последствиях.О том, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия, заявил накануне президент Владимир Путин. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактические ядерное оружие в Европе.

https://ria.ru/20230326/ssha-1860669455.html

https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html

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в мире, белоруссия, россия, киев, владимир путин, мид украины, оон, совет безопасности оон