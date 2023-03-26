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Вице-президент Болгарии выступила за переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.03.2023
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21:20 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/peregovory-1860782422.html
Вице-президент Болгарии выступила за переговоры между Россией и Украиной
Вице-президент Болгарии выступила за переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.03.2023
Вице-президент Болгарии выступила за переговоры между Россией и Украиной
Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за переговоры между Россией и Украиной, заявив, что в противном случае существует риск серьезной эскалации. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T21:20
2023-03-26T21:20
в мире
россия
украина
болгария
румен радев
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за переговоры между Россией и Украиной, заявив, что в противном случае существует риск серьезной эскалации. По ее словам, размещение в странах большего количества вооружений приводит "непредсказуемым решениям". "Я надеюсь, что здравый смысл возобладает", - добавила Йотова. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, россия, украина, болгария, румен радев, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Болгария, Румен Радев, Сергей Лавров, НАТО
Вице-президент Болгарии выступила за переговоры между Россией и Украиной

Вице-президент Болгарии Йотова выступила за переговоры между Россией и Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за переговоры между Россией и Украиной, заявив, что в противном случае существует риск серьезной эскалации.
«
"Ситуация становится все более опасной и все более пугающей. Мы с президентом (Болгарии Руменом Радевым) повторяем, что страны должны сесть за стол переговоров", - сказала вице-президент, слова которой приводит Болгарское национальное радио (БНР).
По ее словам, размещение в странах большего количества вооружений приводит "непредсказуемым решениям". "Я надеюсь, что здравый смысл возобладает", - добавила Йотова.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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