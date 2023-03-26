https://ria.ru/20230326/peregovory-1860782422.html

Вице-президент Болгарии выступила за переговоры между Россией и Украиной

Вице-президент Болгарии выступила за переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.03.2023

Вице-президент Болгарии выступила за переговоры между Россией и Украиной

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за переговоры между Россией и Украиной, заявив, что в противном случае существует риск серьезной эскалации. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T21:20

2023-03-26T21:20

2023-03-26T21:20

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болгария

румен радев

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за переговоры между Россией и Украиной, заявив, что в противном случае существует риск серьезной эскалации. По ее словам, размещение в странах большего количества вооружений приводит "непредсказуемым решениям". "Я надеюсь, что здравый смысл возобладает", - добавила Йотова. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230326/evrosoyuz-1860715666.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, болгария, румен радев, сергей лавров, нато