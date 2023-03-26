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В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика - РИА Новости, 26.03.2023
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03:04 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/omsk-1860677417.html
В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика
В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика - РИА Новости, 26.03.2023
В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T03:04
2023-03-26T03:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
россия
омская область
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в МЧС России сообщали о локализации вспыхнувшего в субботу вечером пожара в Омске на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Горел склад по производству пластика на улице Доковской, 51. По предварительной информации, пострадавших нет. "В 2.15 мск на месте пожара в Омской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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омск
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, россия, омская область, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омск, Россия, Омская область, Происшествия
В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика

МЧС России: в Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС России сообщали о локализации вспыхнувшего в субботу вечером пожара в Омске на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Горел склад по производству пластика на улице Доковской, 51. По предварительной информации, пострадавших нет.
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"В 2.15 мск на месте пожара в Омской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОмскРоссияОмская областьПроисшествия
 
 
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