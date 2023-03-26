https://ria.ru/20230326/omsk-1860677417.html

В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика

В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика - РИА Новости, 26.03.2023

В Омске ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T03:04

2023-03-26T03:04

2023-03-26T03:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

россия

омская область

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в МЧС России сообщали о локализации вспыхнувшего в субботу вечером пожара в Омске на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Горел склад по производству пластика на улице Доковской, 51. По предварительной информации, пострадавших нет. "В 2.15 мск на месте пожара в Омской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860586623.html

омск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, россия, омская область, происшествия