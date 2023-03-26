https://ria.ru/20230326/omsk-1860669343.html

В Омске локализовали пожар на складе по производству пластика

В Омске локализовали пожар на складе по производству пластика - РИА Новости, 26.03.2023

В Омске локализовали пожар на складе по производству пластика

Спасатели локализовали пожар на складе по производству пластика в Омске на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T00:46

2023-03-26T00:46

2023-03-26T00:46

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе по производству пластика в Омске на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В МЧС России ранее сообщили, что спасатели ликвидируют пожар на складе в Омске - горит склад по производству пластика, площадь возгорания - 2,8 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 65 человек и 16 единиц техники. "В 00.25 мск пожар локализован на площади 2800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230326/pozhar-1860668525.html

омск

россия

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2023

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омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия