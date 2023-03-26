https://ria.ru/20230326/odessa-1860691742.html

В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской

В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской - РИА Новости, 26.03.2023

В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T08:17

2023-03-26T08:17

2023-03-26T11:07

россия

одесса

украина

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России. "Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем", — сказал РИА Новости Константинов. Кроме того, по его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности. "Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, — это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии", — подчеркнул Константинов. По его словам, при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения. "Оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, мы заложим бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян. Это очень опасно", — подчеркнул глава парламента. Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. "У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш", — сказал Константинов.

https://ria.ru/20230325/sudokhodstvo-1860552570.html

https://ria.ru/20230324/krym-1860511465.html

россия

одесса

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, одесса, украина, владимир константинов, республика крым