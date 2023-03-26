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Украинские войска обстреляли три села в Курской области - РИА Новости, 26.03.2023
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23:32 26.03.2023 (обновлено: 23:47 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/obstrel-1860795116.html
Украинские войска обстреляли три села в Курской области
Украинские войска обстреляли три села в Курской области - РИА Новости, 26.03.2023
Украинские войска обстреляли три села в Курской области
Украинские войска обстреляли три села в Курской области, нарушено электроснабжение, повреждены домовладения и сельскохозяйственные строения, сообщил... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T23:32
2023-03-26T23:47
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три села в Курской области, нарушено электроснабжение, повреждены домовладения и сельскохозяйственные строения, сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале."По имеющимся данным, подразделения ВСУ обстреляли село Плёхово Суджанского района и село Гордеевка Кореневского района Курской области, вследствие чего было нарушено электроснабжение в населенных пунктах. Также повреждения получили два домовладения. Обстрелу ВСУ подверглось также село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Среди жителей пострадавших нет, повреждения получили сельхозстроения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинские войска обстреляли три села в Курской области

ВСУ обстреляли три села в Курской области и повредили систему электроснабжения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три села в Курской области, нарушено электроснабжение, повреждены домовладения и сельскохозяйственные строения, сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.
"По имеющимся данным, подразделения ВСУ обстреляли село Плёхово Суджанского района и село Гордеевка Кореневского района Курской области, вследствие чего было нарушено электроснабжение в населенных пунктах. Также повреждения получили два домовладения. Обстрелу ВСУ подверглось также село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Среди жителей пострадавших нет, повреждения получили сельхозстроения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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