https://ria.ru/20230326/obstrel-1860795116.html

Украинские войска обстреляли три села в Курской области

Украинские войска обстреляли три села в Курской области - РИА Новости, 26.03.2023

Украинские войска обстреляли три села в Курской области

Украинские войска обстреляли три села в Курской области, нарушено электроснабжение, повреждены домовладения и сельскохозяйственные строения, сообщил... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T23:32

2023-03-26T23:32

2023-03-26T23:47

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три села в Курской области, нарушено электроснабжение, повреждены домовладения и сельскохозяйственные строения, сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале."По имеющимся данным, подразделения ВСУ обстреляли село Плёхово Суджанского района и село Гордеевка Кореневского района Курской области, вследствие чего было нарушено электроснабжение в населенных пунктах. Также повреждения получили два домовладения. Обстрелу ВСУ подверглось также село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Среди жителей пострадавших нет, повреждения получили сельхозстроения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860779758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)