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Омбудсмен ЛНР назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске

Омбудсмен ЛНР назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске - РИА Новости, 26.03.2023

Омбудсмен ЛНР назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова назвала военным преступлением обстрел украинскими боевиками больницы в Лисичанске. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T21:05

2023-03-26T21:05

2023-03-26T21:05

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

донбасс

виктория сердюкова

сергей лавров

нато

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова назвала военным преступлением обстрел украинскими боевиками больницы в Лисичанске. Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило РИА Новости, что украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему три артснаряда калибра 155 миллиметров. Администрация города уточнила, что в результате удара было повреждено здание больницы, несколько домов, а также поврежден газопровод. "Обстрел медицинского учреждения Лисичанска - очередное военное преступление вооруженных формирований Украины. Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны предоставляют особый иммунитет медицинскому персоналу, больным и раненым и, безусловно, гражданскому населению", - заявила Сердюкова РИА Новости. По мнению омбудсмена, использование военно-политическим руководством Украины запрещенных средств и методов ведения войны стало возможным из-за безнаказанности и отсутствия должной реакции со стороны международных структур. "Пока странам НАТО дозволено поставлять на Украину тяжёлое вооружение для убийства мирных граждан Донбасса, пока СБ ООН видит ситуацию на Украине сквозь призму "вторжение России на Украину", пока Совет по правам человека ООН не создаёт комиссии для расследования военных преступлений киевских силовиков и их кураторов, бездействие международных структур, ответственных за поддержание мира и безопасности, выглядит как пособничество преступных действий киевского режима", - подчеркнула Сердюкова. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860779758.html

https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860712847.html

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происшествия, украина, россия, донбасс, виктория сердюкова, сергей лавров, нато, оон