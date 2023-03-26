Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен ЛНР назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/obstrel-1860781395.html
Омбудсмен ЛНР назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске
Омбудсмен ЛНР назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске - РИА Новости, 26.03.2023
Омбудсмен ЛНР назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске
Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова назвала военным преступлением обстрел украинскими боевиками больницы в Лисичанске. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T21:05
2023-03-26T21:05
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
донбасс
виктория сердюкова
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855997591_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_49f23f45308149854c5ace501f09a4b1.jpg
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова назвала военным преступлением обстрел украинскими боевиками больницы в Лисичанске. Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило РИА Новости, что украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему три артснаряда калибра 155 миллиметров. Администрация города уточнила, что в результате удара было повреждено здание больницы, несколько домов, а также поврежден газопровод. "Обстрел медицинского учреждения Лисичанска - очередное военное преступление вооруженных формирований Украины. Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны предоставляют особый иммунитет медицинскому персоналу, больным и раненым и, безусловно, гражданскому населению", - заявила Сердюкова РИА Новости. По мнению омбудсмена, использование военно-политическим руководством Украины запрещенных средств и методов ведения войны стало возможным из-за безнаказанности и отсутствия должной реакции со стороны международных структур. "Пока странам НАТО дозволено поставлять на Украину тяжёлое вооружение для убийства мирных граждан Донбасса, пока СБ ООН видит ситуацию на Украине сквозь призму "вторжение России на Украину", пока Совет по правам человека ООН не создаёт комиссии для расследования военных преступлений киевских силовиков и их кураторов, бездействие международных структур, ответственных за поддержание мира и безопасности, выглядит как пособничество преступных действий киевского режима", - подчеркнула Сердюкова. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860779758.html
https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860712847.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855997591_99:0:1059:720_1920x0_80_0_0_0da62e5691f5d83e4441b308198fc7a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, донбасс, виктория сердюкова, сергей лавров, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Донбасс, Виктория Сердюкова, Сергей Лавров, НАТО, ООН
Омбудсмен ЛНР назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске

Омбудсмен ЛНР Сердюкова назвала военным преступлением обстрел больницы в Лисичанске

© Фото : Администрация ЛисичанскаПоследствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : Администрация Лисичанска
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова назвала военным преступлением обстрел украинскими боевиками больницы в Лисичанске.
Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило РИА Новости, что украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему три артснаряда калибра 155 миллиметров. Администрация города уточнила, что в результате удара было повреждено здание больницы, несколько домов, а также поврежден газопровод.
Сотрудники Следственного комитета РФ и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Вчера, 20:49
"Обстрел медицинского учреждения Лисичанска - очередное военное преступление вооруженных формирований Украины. Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны предоставляют особый иммунитет медицинскому персоналу, больным и раненым и, безусловно, гражданскому населению", - заявила Сердюкова РИА Новости.
По мнению омбудсмена, использование военно-политическим руководством Украины запрещенных средств и методов ведения войны стало возможным из-за безнаказанности и отсутствия должной реакции со стороны международных структур.
"Пока странам НАТО дозволено поставлять на Украину тяжёлое вооружение для убийства мирных граждан Донбасса, пока СБ ООН видит ситуацию на Украине сквозь призму "вторжение России на Украину", пока Совет по правам человека ООН не создаёт комиссии для расследования военных преступлений киевских силовиков и их кураторов, бездействие международных структур, ответственных за поддержание мира и безопасности, выглядит как пособничество преступных действий киевского режима", - подчеркнула Сердюкова.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Эвакуация жителей Артемовска под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Бойцы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей Артемовска
Вчера, 11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияДонбассВиктория СердюковаСергей ЛавровНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала