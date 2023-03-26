https://ria.ru/20230326/obstrel-1860760501.html
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР - РИА Новости, 26.03.2023
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему три артснаряда калибра 155 миллиметров, заявили РИА Новости в представительстве республики в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:55
2023-03-26T17:55
2023-03-26T18:09
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему три артснаряда калибра 155 миллиметров, заявили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.20 по населенному пункт Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - сообщил представитель ведомства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинскими войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860756689.html
https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860714061.html
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лисичанск, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Лисичанск крупнокалиберными снарядами
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему три артснаряда калибра 155 миллиметров, заявили
РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.20 по населенному пункт Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - сообщил представитель ведомства.
Стала известна возможная причина взрыва в Киреевске в Тульской области
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинскими войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.03.2023