https://ria.ru/20230326/norvegiya-1860686052.html
Норвежского адмирала напугали российские подлодки
Норвежского адмирала напугали российские подлодки - РИА Новости, 26.03.2023
Норвежского адмирала напугали российские подлодки
Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок, говорится в сюжете TV2. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T06:52
2023-03-26T06:52
2023-03-26T15:52
в мире
норвегия
северная атлантика
руне андерсен
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок, говорится в сюжете TV2.Речь шла, в частности, о том, что российские подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий" регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике."Эти подводные лодки — современные, бесшумные и оснащены современными ракетами", — сказал Андерсен. По его мнению, они могут "представлять угрозу" стратегическим целям в США и Европе.Как рассказал РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией Алексей Рахманов, в этом году ВМФ пополнится сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными, еще два подводных атомохода вернутся в боевой состав после ремонта и модернизации.
https://ria.ru/20210823/borey-1746942670.html
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в мире, норвегия, северная атлантика, руне андерсен, вмф рф
В мире, Норвегия, Северная Атлантика, Руне Андерсен, ВМФ РФ
Норвежского адмирала напугали российские подлодки
Главкома ВМС Норвегии Андерсена обеспокоили современные подлодки ВМФ России