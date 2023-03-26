https://ria.ru/20230326/norvegiya-1860686052.html

Норвежского адмирала напугали российские подлодки

Норвежского адмирала напугали российские подлодки - РИА Новости, 26.03.2023

Норвежского адмирала напугали российские подлодки

Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок, говорится в сюжете TV2. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T06:52

2023-03-26T06:52

2023-03-26T15:52

в мире

норвегия

северная атлантика

руне андерсен

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок, говорится в сюжете TV2.Речь шла, в частности, о том, что российские подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий" регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике."Эти подводные лодки — современные, бесшумные и оснащены современными ракетами", — сказал Андерсен. По его мнению, они могут "представлять угрозу" стратегическим целям в США и Европе.Как рассказал РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией Алексей Рахманов, в этом году ВМФ пополнится сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными, еще два подводных атомохода вернутся в боевой состав после ремонта и модернизации.

https://ria.ru/20210823/borey-1746942670.html

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в мире, норвегия, северная атлантика, руне андерсен, вмф рф