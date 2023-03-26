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Норвежского адмирала напугали российские подлодки - РИА Новости, 26.03.2023
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06:52 26.03.2023 (обновлено: 15:52 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/norvegiya-1860686052.html
Норвежского адмирала напугали российские подлодки
Норвежского адмирала напугали российские подлодки - РИА Новости, 26.03.2023
Норвежского адмирала напугали российские подлодки
Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок, говорится в сюжете TV2. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T06:52
2023-03-26T15:52
в мире
норвегия
северная атлантика
руне андерсен
вмф рф
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок, говорится в сюжете TV2.Речь шла, в частности, о том, что российские подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий" регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике."Эти подводные лодки — современные, бесшумные и оснащены современными ракетами", — сказал Андерсен. По его мнению, они могут "представлять угрозу" стратегическим целям в США и Европе.Как рассказал РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией Алексей Рахманов, в этом году ВМФ пополнится сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными, еще два подводных атомохода вернутся в боевой состав после ремонта и модернизации.
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в мире, норвегия, северная атлантика, руне андерсен, вмф рф
В мире, Норвегия, Северная Атлантика, Руне Андерсен, ВМФ РФ
Норвежского адмирала напугали российские подлодки

Главкома ВМС Норвегии Андерсена обеспокоили современные подлодки ВМФ России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка "Юрий Долгорукий"
Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомная подводная лодка "Юрий Долгорукий". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок, говорится в сюжете TV2.
Речь шла, в частности, о том, что российские подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий" регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике.
"Эти подводные лодки — современные, бесшумные и оснащены современными ракетами", — сказал Андерсен. По его мнению, они могут "представлять угрозу" стратегическим целям в США и Европе.

"Северодвинск" — многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". "Юрий Долгорукий" — атомная подводная лодка стратегического назначения, головной корабль проекта 955 "Борей".

Как рассказал РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией Алексей Рахманов, в этом году ВМФ пополнится сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными, еще два подводных атомохода вернутся в боевой состав после ремонта и модернизации.
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В миреНорвегияСеверная АтлантикаРуне АндерсенВМФ РФ
 
 
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