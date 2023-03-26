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В Афганистане девять человек погибли из-за наводнений и землетрясения
В Афганистане девять человек погибли из-за наводнений и землетрясения - РИА Новости, 26.03.2023
В Афганистане девять человек погибли из-за наводнений и землетрясения
Девять человек погибли, 74 получили ранения за минувшую неделю из-за последствий дождей, наводнений и землетрясения, которые затронули большинство провинций... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:02
2023-03-26T15:02
2023-03-26T15:02
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КАБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Девять человек погибли, 74 получили ранения за минувшую неделю из-за последствий дождей, наводнений и землетрясения, которые затронули большинство провинций Афганистана, сообщил РИА Новости представитель афганского министерства по борьбе со стихийными бедствиями Хасибулла Шейхани. По его словам, удары стихии затронули 23 из 34 провинций Афганистана (среди пострадавших провинций Фарах, Фарьяб, Балх, Урузган, Кунар, Нуристан, Лагман, Баглан и другие). "К сожалению, девять человек погибли, 74 получили ранения", - отметил Шейхани, добавив, что 1,7 тысячи домов были полностью или частично разрушены. По его словам, за последний месяц при сотрудничестве ряда организаций, в том числе международных, была оказана гуманитарная помощь 53 тысячам семей.
https://ria.ru/20230312/nauka-1857101513.html
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в мире, афганистан, фарах (провинция), балх
В мире, Афганистан, Фарах (провинция), Балх
В Афганистане девять человек погибли из-за наводнений и землетрясения
В Афганистане девять человек погибли из-за наводнений и землетрясения, 74 ранены
КАБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Девять человек погибли, 74 получили ранения за минувшую неделю из-за последствий дождей, наводнений и землетрясения, которые затронули большинство провинций Афганистана, сообщил РИА Новости представитель афганского министерства по борьбе со стихийными бедствиями Хасибулла Шейхани.
По его словам, удары стихии затронули 23 из 34 провинций Афганистана (среди пострадавших провинций Фарах
, Фарьяб, Балх
, Урузган
, Кунар
, Нуристан, Лагман
, Баглан
и другие).
"К сожалению, девять человек погибли, 74 получили ранения", - отметил Шейхани, добавив, что 1,7 тысячи домов были полностью или частично разрушены.
По его словам, за последний месяц при сотрудничестве ряда организаций, в том числе международных, была оказана гуманитарная помощь 53 тысячам семей.
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