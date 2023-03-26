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НАТО заявила, что следит за позицией Москвы по ядерному вопросу - РИА Новости, 26.03.2023
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16:22 26.03.2023 (обновлено: 17:03 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/nato-1860746682.html
НАТО заявила, что следит за позицией Москвы по ядерному вопросу
НАТО заявила, что следит за позицией Москвы по ядерному вопросу - РИА Новости, 26.03.2023
НАТО заявила, что следит за позицией Москвы по ядерному вопросу
НАТО внимательно следит за ситуацией, после того как российский президент Владимир Путин объявил о решении разместить тактическое ядерное оружие РФ в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T16:22
2023-03-26T17:03
россия
белоруссия
владимир путин
нато
сша
в мире
ядерное оружие
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. НАТО внимательно следит за ситуацией, после того как российский президент Владимир Путин объявил о решении разместить тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса. "НАТО проявляет бдительность, мы внимательно следим за ситуацией. Мы не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые заставили бы нас скорректировать нашу собственную", - заявил представитель НАТО, слова которого приводит агентство. Представитель альянса считает, что "союзники по НАТО действуют, полностью соблюдая свои международные обязательства". В субботу, 25 марта, президент РФ заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. "Мы договорились, что если Беларусь действительно, в этом смысле Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) прав, когда говорит: "Ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают и на их территории размещают?" - отметил президент РФ. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. "(США - ред.) учат, кстати говоря, их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений. Мы договорились, что при необходимости мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия", - сказал российский президент. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
https://ria.ru/20230326/britaniya-1860676640.html
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россия, белоруссия, владимир путин, нато, сша, в мире, ядерное оружие
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, НАТО, США, В мире, Ядерное оружие
НАТО заявила, что следит за позицией Москвы по ядерному вопросу

Reuters: НАТО внимательно следит за позицией Москвы после решения разместить ТЯО в Минске

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. НАТО внимательно следит за ситуацией, после того как российский президент Владимир Путин объявил о решении разместить тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса.
"НАТО проявляет бдительность, мы внимательно следим за ситуацией. Мы не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые заставили бы нас скорректировать нашу собственную", - заявил представитель НАТО, слова которого приводит агентство.
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Представитель альянса считает, что "союзники по НАТО действуют, полностью соблюдая свои международные обязательства".
В субботу, 25 марта, президент РФ заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
"Мы договорились, что если Беларусь действительно, в этом смысле Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) прав, когда говорит: "Ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают и на их территории размещают?" - отметил президент РФ.
Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. "(США - ред.) учат, кстати говоря, их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений. Мы договорились, что при необходимости мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия", - сказал российский президент.
По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
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РоссияБелоруссияВладимир ПутинНАТОСШАВ миреЯдерное оружие
 
 
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