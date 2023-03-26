https://ria.ru/20230326/nato-1860706901.html
Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальности альянса
Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальности альянса - РИА Новости, 26.03.2023
Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальности альянса
НАТО в прошлом году согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса - "ну что это такое", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T10:39
2023-03-26T10:39
2023-03-26T11:00
нато
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владимир путин
россия
новая зеландия
австралия
павел зарубин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. НАТО в прошлом году согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса - "ну что это такое", заявил президент РФ Владимир Путин."В прошлом году НАТО согласовала новую стратегическую концепцию развития блока, и там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И прямо они перечисляются, эти страны. Там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея, и так далее.... И объявляют о том, что они будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?" - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24.
https://ria.ru/20230326/putin-1860706335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НАТО, В мире, Владимир Путин, Россия, Новая Зеландия, Австралия, Павел Зарубин
Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальности альянса
Путин: НАТО согласовала стратегическую концепцию блока, объявив о глобальности альянса