https://ria.ru/20230326/nato-1860706901.html

Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальности альянса

Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальности альянса - РИА Новости, 26.03.2023

Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальности альянса

НАТО в прошлом году согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса - "ну что это такое", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T10:39

2023-03-26T10:39

2023-03-26T11:00

нато

в мире

владимир путин

россия

новая зеландия

австралия

павел зарубин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. НАТО в прошлом году согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса - "ну что это такое", заявил президент РФ Владимир Путин."В прошлом году НАТО согласовала новую стратегическую концепцию развития блока, и там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И прямо они перечисляются, эти страны. Там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея, и так далее.... И объявляют о том, что они будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?" - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24.

https://ria.ru/20230326/putin-1860706335.html

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новая зеландия

австралия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

нато, в мире, владимир путин, россия, новая зеландия, австралия, павел зарубин