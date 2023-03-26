https://ria.ru/20230326/mus-1860728918.html

Вучич высказался о решении МУС об аресте Путина

Вучич высказался о решении МУС об аресте Путина - РИА Новости, 26.03.2023

Вучич высказался о решении МУС об аресте Путина

Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, в отношении президента РФ Владимира Путина является политически... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:02

2023-03-26T14:02

2023-03-26T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сербия

владимир путин

александр вучич

международный уголовный суд

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БЕЛГРАД, 26 мар - РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, в отношении президента РФ Владимира Путина является политически плохим решением, лишает Запад возможности вести переговоры с Москвой, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич. Вучич указывал 19 марта, что Россию невозможно победить военным путем за год, а ордер МУС в Гааге об "аресте" президента РФ лишает Запад возможности вести переговоры с Москвой и приведет к эскалации конфликта и новым жертвам. Тогда он сказал, что Путин до конца конфликта на Украине не приедет в Белград, а власти Сербии не размышляют о возможности исполнения решения суда. "Сегодня или завтра, если начнете переговоры, с кем будете разговаривать? Вы должны будете сесть за стол переговоров с Путиным, а как будете разговаривать с ним при том, что это (решение МУС - ред.) останется?" - отметил сербский лидер."Вы сейчас взяли на себя обязательство, а как будете его реализовывать? Сколько жизней русских и украинцев это будет стоить? А сколько жизней всех остальных это будет стоить из-за плохой экономики в Европе и мире из-за этого решения... Думаю, что это политически плохо для всех, этого я не скрывал с самого начала, плохо и для тех, кто принял это решение, кто думает, что они близки к победе, а никто к ней не близок", - подчеркнул президент Сербии. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если ФРГ надумает исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина, это будет равносильно объявлению войны, тогда все российские "средства" полетят в бундестаг. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сербия, владимир путин, александр вучич, международный уголовный суд