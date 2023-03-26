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Вучич высказался о решении МУС об аресте Путина - РИА Новости, 26.03.2023
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14:02 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/mus-1860728918.html
Вучич высказался о решении МУС об аресте Путина
Вучич высказался о решении МУС об аресте Путина - РИА Новости, 26.03.2023
Вучич высказался о решении МУС об аресте Путина
Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, в отношении президента РФ Владимира Путина является политически... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:02
2023-03-26T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сербия
владимир путин
александр вучич
международный уголовный суд
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БЕЛГРАД, 26 мар - РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, в отношении президента РФ Владимира Путина является политически плохим решением, лишает Запад возможности вести переговоры с Москвой, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич. Вучич указывал 19 марта, что Россию невозможно победить военным путем за год, а ордер МУС в Гааге об "аресте" президента РФ лишает Запад возможности вести переговоры с Москвой и приведет к эскалации конфликта и новым жертвам. Тогда он сказал, что Путин до конца конфликта на Украине не приедет в Белград, а власти Сербии не размышляют о возможности исполнения решения суда. "Сегодня или завтра, если начнете переговоры, с кем будете разговаривать? Вы должны будете сесть за стол переговоров с Путиным, а как будете разговаривать с ним при том, что это (решение МУС - ред.) останется?" - отметил сербский лидер."Вы сейчас взяли на себя обязательство, а как будете его реализовывать? Сколько жизней русских и украинцев это будет стоить? А сколько жизней всех остальных это будет стоить из-за плохой экономики в Европе и мире из-за этого решения... Думаю, что это политически плохо для всех, этого я не скрывал с самого начала, плохо и для тех, кто принял это решение, кто думает, что они близки к победе, а никто к ней не близок", - подчеркнул президент Сербии. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если ФРГ надумает исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина, это будет равносильно объявлению войны, тогда все российские "средства" полетят в бундестаг. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html
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в мире, россия, сербия, владимир путин, александр вучич, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, Международный уголовный суд
Вучич высказался о решении МУС об аресте Путина

Президент Сербии Вучич назвал решение МУС об аресте Путина политически плохим

© AFP 2023 / ANP / MARTIJN BEEKMANЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / ANP / MARTIJN BEEKMAN
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 мар - РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, в отношении президента РФ Владимира Путина является политически плохим решением, лишает Запад возможности вести переговоры с Москвой, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич.
Вучич указывал 19 марта, что Россию невозможно победить военным путем за год, а ордер МУС в Гааге об "аресте" президента РФ лишает Запад возможности вести переговоры с Москвой и приведет к эскалации конфликта и новым жертвам. Тогда он сказал, что Путин до конца конфликта на Украине не приедет в Белград, а власти Сербии не размышляют о возможности исполнения решения суда.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест
20 марта, 12:27
"Сегодня или завтра, если начнете переговоры, с кем будете разговаривать? Вы должны будете сесть за стол переговоров с Путиным, а как будете разговаривать с ним при том, что это (решение МУС - ред.) останется?" - отметил сербский лидер.
"Вы сейчас взяли на себя обязательство, а как будете его реализовывать? Сколько жизней русских и украинцев это будет стоить? А сколько жизней всех остальных это будет стоить из-за плохой экономики в Европе и мире из-за этого решения... Думаю, что это политически плохо для всех, этого я не скрывал с самого начала, плохо и для тех, кто принял это решение, кто думает, что они близки к победе, а никто к ней не близок", - подчеркнул президент Сербии.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если ФРГ надумает исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина, это будет равносильно объявлению войны, тогда все российские "средства" полетят в бундестаг.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСербияВладимир ПутинАлександр ВучичМеждународный уголовный суд
 
 
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