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Мурашко сообщил об отсутствии в России глобального дефицита лекарств - РИА Новости, 26.03.2023
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03:15 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/murashko-1860678343.html
Мурашко сообщил об отсутствии в России глобального дефицита лекарств
Мурашко сообщил об отсутствии в России глобального дефицита лекарств - РИА Новости, 26.03.2023
Мурашко сообщил об отсутствии в России глобального дефицита лекарств
Глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, разработаны и внедрены механизмы для быстрого решения сложностей, если они возникают,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T03:15
2023-03-26T03:15
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, разработаны и внедрены механизмы для быстрого решения сложностей, если они возникают, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он уточнил, что появляются новые лаборатории и производства. Министерство здравоохранения формирует ряд площадок по производству. "В этом году мы завершаем создание производственной площадки по выпуску тест-систем, начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий", - отметил министр.
https://ria.ru/20230306/defitsit-1856207947.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко сообщил об отсутствии в России глобального дефицита лекарств

Министр здравоохранения Мурашко: в России нет дефицита лекарств и медоборудования

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, разработаны и внедрены механизмы для быстрого решения сложностей, если они возникают, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют",- сказал Мурашко, отвечая на вопрос о дефиците лекарств и медицинского оборудования.
Он уточнил, что появляются новые лаборатории и производства. Министерство здравоохранения формирует ряд площадок по производству.
"В этом году мы завершаем создание производственной площадки по выпуску тест-систем, начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий", - отметил министр.
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