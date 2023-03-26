https://ria.ru/20230326/murashko-1860678343.html

Мурашко сообщил об отсутствии в России глобального дефицита лекарств

Мурашко сообщил об отсутствии в России глобального дефицита лекарств - РИА Новости, 26.03.2023

Мурашко сообщил об отсутствии в России глобального дефицита лекарств

Глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, разработаны и внедрены механизмы для быстрого решения сложностей, если они возникают,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T03:15

2023-03-26T03:15

2023-03-26T03:15

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, разработаны и внедрены механизмы для быстрого решения сложностей, если они возникают, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он уточнил, что появляются новые лаборатории и производства. Министерство здравоохранения формирует ряд площадок по производству. "В этом году мы завершаем создание производственной площадки по выпуску тест-систем, начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий", - отметил министр.

https://ria.ru/20230306/defitsit-1856207947.html

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общество, россия, михаил мурашко