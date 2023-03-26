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Москалькова афористично охарактеризовала ситуацию с протестами во Франции - РИА Новости, 26.03.2023
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16:09 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/moskalkova-1860745309.html
Москалькова афористично охарактеризовала ситуацию с протестами во Франции
Москалькова афористично охарактеризовала ситуацию с протестами во Франции - РИА Новости, 26.03.2023
Москалькова афористично охарактеризовала ситуацию с протестами во Франции
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале снова призвала международные правозащитные сообщества обратить внимание на... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T16:09
2023-03-26T16:09
в мире
франция
татьяна москалькова
эммануэль макрон
жеральд дарманен
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале снова призвала международные правозащитные сообщества обратить внимание на нарушение прав свободы собраний во Франции. Российский омбудсмен отметила, что жестокие действия французской полиции по отношению к гражданам, отстаивающим свои социальные права, привели к тому, что на всей территории страны на протесты против политики президента Эммануэля Макрона выходит уже свыше миллиона французов. "Еще раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу: обратите наконец внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры", - написала она и подчеркнула, что столица "пятой Республики" уже "превратилась в зону боевых действий...". "Что дальше? Воистину: увидеть Париж и умереть", - отметила Москалькова. В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более одного миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали ее "коктейлями Молотова", файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Кроме того, в субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали "коктейли Молотова" и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. По данным СМИ, там в ходе беспорядков пострадали около 200 человек.
https://ria.ru/20230323/reforma-1860205531.html
https://ria.ru/20230321/shtab-1859544152.html
https://ria.ru/20230318/protest-1858853929.html
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в мире, франция, татьяна москалькова, эммануэль макрон, жеральд дарманен
В мире, Франция, Татьяна Москалькова, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен
Москалькова афористично охарактеризовала ситуацию с протестами во Франции

Москалькова снова призвала мир обратить внимание на нарушение прав митингующих во Франции

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале снова призвала международные правозащитные сообщества обратить внимание на нарушение прав свободы собраний во Франции.
Российский омбудсмен отметила, что жестокие действия французской полиции по отношению к гражданам, отстаивающим свои социальные права, привели к тому, что на всей территории страны на протесты против политики президента Эммануэля Макрона выходит уже свыше миллиона французов.
Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Париже на манифестации против пенсионной реформы задержали 26 человек
23 марта, 20:21
"Еще раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу: обратите наконец внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры", - написала она и подчеркнула, что столица "пятой Республики" уже "превратилась в зону боевых действий...".
"Что дальше? Воистину: увидеть Париж и умереть", - отметила Москалькова.
В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более одного миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали ее "коктейлями Молотова", файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек.
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Париж открывает кризисный штаб для борьбы с последствиями протестов
21 марта, 17:07
На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Кроме того, в субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали "коктейли Молотова" и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка.
Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. По данным СМИ, там в ходе беспорядков пострадали около 200 человек.
Полиция на акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
18 марта, 22:42
 
В миреФранцияТатьяна МоскальковаЭммануэль МакронЖеральд Дарманен
 
 
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