https://ria.ru/20230326/moskalkova-1860745309.html

Москалькова афористично охарактеризовала ситуацию с протестами во Франции

Москалькова афористично охарактеризовала ситуацию с протестами во Франции - РИА Новости, 26.03.2023

Москалькова афористично охарактеризовала ситуацию с протестами во Франции

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале снова призвала международные правозащитные сообщества обратить внимание на... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T16:09

2023-03-26T16:09

2023-03-26T16:09

в мире

франция

татьяна москалькова

эммануэль макрон

жеральд дарманен

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале снова призвала международные правозащитные сообщества обратить внимание на нарушение прав свободы собраний во Франции. Российский омбудсмен отметила, что жестокие действия французской полиции по отношению к гражданам, отстаивающим свои социальные права, привели к тому, что на всей территории страны на протесты против политики президента Эммануэля Макрона выходит уже свыше миллиона французов. "Еще раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу: обратите наконец внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры", - написала она и подчеркнула, что столица "пятой Республики" уже "превратилась в зону боевых действий...". "Что дальше? Воистину: увидеть Париж и умереть", - отметила Москалькова. В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более одного миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали ее "коктейлями Молотова", файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Кроме того, в субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали "коктейли Молотова" и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. По данным СМИ, там в ходе беспорядков пострадали около 200 человек.

https://ria.ru/20230323/reforma-1860205531.html

https://ria.ru/20230321/shtab-1859544152.html

https://ria.ru/20230318/protest-1858853929.html

франция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, татьяна москалькова, эммануэль макрон, жеральд дарманен