https://ria.ru/20230326/moldaviya-1860741310.html

В Молдавии на митинге подняли флаги Румынии и "Азова"*

В Молдавии на митинге подняли флаги Румынии и "Азова"* - РИА Новости, 26.03.2023

В Молдавии на митинге подняли флаги Румынии и "Азова"*

В Кишиневе прошел митинг сторонников объединения Молдавии с Румынией, на котором были замечены флаги украинских националистов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:38

2023-03-26T15:38

2023-03-26T19:38

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КИШИНEВ, 26 мар — РИА Новости. В Кишиневе прошел митинг сторонников объединения Молдавии с Румынией, на котором были замечены флаги украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков человек, в основном представителей Либеральной партии, собрались у памятника Стефана Великого в центре города, чтобы отметить очередную годовщину вхождения Бессарабии в состав Румынского королевства. Они размахивали румынскими флагами и скандировали: "Великая Румыния!", "Бессарабия — румынская земля". Через некоторое время против унионистов вышли представители патриотических движений. Их лозунги были в поддержку молдавской государственности и защиту молдавского языка. "Мы считаем, что идея унионизма — антигосударственная. Она должна быть запрещена. Мы выступаем в защиту независимости Молдавии. Румынские сепаратисты хотят объединения с Румынией, это попадает под статью уголовного кодекса", — сказал РИА Новости один из лидеров движения "Гайдуки" Андрей Домитнюк. Он подчеркнул, что закон о борьбе с сепаратизмом, принятый парламентом Молдавии в феврале, запрещает среди прочего и призывы к ликвидации государства. Акции сторонников и противников объединения Молдавии с Румынией прошли без эксцессов, хотя унионисты пытались устроить провокацию, развернув флаг украинского националистического батальона "Азов"*.Полиция оттеснила митингующих с обеих сторон, предотвратив стычки. На этой неделе власти Молдавии официально переименовали государственный язык в румынский. Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, молдавский как язык современной государственности — это символ самоидентификации жителей республики. По ее словам, отказываясь от языка, молдавские власти поднимают вопрос о принадлежности Бессарабии. При этом большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией и против выхода страны из СНГ. Кроме того, многие недовольны уровнем жизни и считают, что правительство виновно в повышении цен на газ и электроэнергию.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

https://ria.ru/20230325/moldaviya-1860611217.html

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Пикет представителей патриотических движений Молдавии против объединения с Румынией Пикет представителей патриотических движений Молдавии против объединения с Румынией 2023-03-26T15:38 true PT0M37S

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в мире, молдавия, кишинев, россия, мария захарова, богдан ауреску, снг