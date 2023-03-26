https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html

Министр обороны Израиля выступил с заявлением после увольнения

Министр обороны Израиля выступил с заявлением после увольнения - РИА Новости, 26.03.2023

Министр обороны Израиля выступил с заявлением после увольнения

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, снятый в воскресенье вечером с должности премьером Биньямином Нетаньяху за призыв к приостановке судебной реформы, в... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T23:42

2023-03-26T23:42

2023-03-26T23:55

израиль

в мире

тель-авив

иерусалим

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант, снятый в воскресенье вечером с должности премьером Биньямином Нетаньяху за призыв к приостановке судебной реформы, в Twitter заявил, что безопасность страны остается миссией его жизни. "Безопасность Государства Израиль всегда была и останется миссией моей жизни", - написал Галлант в качестве реакции на свою отставку. Ранее в воскресенье Нетаньяху уволил Галланта, призывавшего накануне остановить предлагаемую судебную реформу в стране, которая, по его словам, вызвала раскол в обществе и привела к общенациональных протестам. В субботу Галлант выступил с телеобращением к нации, в котором выразил опасения по поводу влияния судебной реформы на безопасность государства на фоне того, что многие резервисты отказываются от службы в армии в знак протеста. Галлант стал первым израильским министром, который призвал к приостановке законодательного процесса, продвигаемого правящей коалицией. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сразу после телеобращения призвал Нетаньяху отправить Галланта в отставку. Сам премьер после увольнения главы минобороны призвал граждан Израиля "решительно выступить против отказа от службы". Вскоре после объявления об отставке министра обороны во многих городах Израиля сотни людей вышли на очередные манифестации против правительства и судебной реформы. По данным портала Ynet, в Тель-Авиве протестующие вновь перекрыли ключевую автомагистраль Аялон. Акции протеста в эти часы проходят также в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других крупных городах Израиля, передают местные СМИ.

https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html

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израиль, в мире, тель-авив, иерусалим, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле