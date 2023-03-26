https://ria.ru/20230326/mina-1860712557.html
Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ
Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2023
Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ
Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма, в результате были повреждены здания, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:27
2023-03-26T11:27
2023-03-26T12:27
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма, в результате были повреждены здания, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua". "Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. При этом государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям о происшествии пока ничего не сообщает. Ранее военно-морские силы украинских войск сообщали, что заминировали побережье Черного моря в Одесской области.
https://ria.ru/20230326/odessa-1860691742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, черное море
В мире, Одесса, Украина, Черное море
Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ
Страна.ua: морская мина взорвалась под Одессой из-за шторма и повредила здания