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Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2023
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11:27 26.03.2023 (обновлено: 12:27 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/mina-1860712557.html
Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ
Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2023
Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ
Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма, в результате были повреждены здания, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:27
2023-03-26T12:27
в мире
одесса
украина
черное море
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма, в результате были повреждены здания, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua". "Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. При этом государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям о происшествии пока ничего не сообщает. Ранее военно-морские силы украинских войск сообщали, что заминировали побережье Черного моря в Одесской области.
https://ria.ru/20230326/odessa-1860691742.html
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в мире, одесса, украина, черное море
В мире, Одесса, Украина, Черное море
Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ

Страна.ua: морская мина взорвалась под Одессой из-за шторма и повредила здания

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма, в результате были повреждены здания, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua".
"Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
При этом государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям о происшествии пока ничего не сообщает.
Ранее военно-морские силы украинских войск сообщали, что заминировали побережье Черного моря в Одесской области.
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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