https://ria.ru/20230326/mina-1860712557.html

Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ

Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2023

Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, пишут СМИ

Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма, в результате были повреждены здания, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:27

2023-03-26T11:27

2023-03-26T12:27

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма, в результате были повреждены здания, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua". "Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. При этом государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям о происшествии пока ничего не сообщает. Ранее военно-морские силы украинских войск сообщали, что заминировали побережье Черного моря в Одесской области.

https://ria.ru/20230326/odessa-1860691742.html

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесса, украина, черное море