https://ria.ru/20230326/mariupol-1860734033.html
Путин объяснил, почему решил поехать в Мариуполь
Путин объяснил, почему решил поехать в Мариуполь - РИА Новости, 26.03.2023
Путин объяснил, почему решил поехать в Мариуполь
Президент РФ Владимир Путин объяснил в интервью, почему решил поехать в Мариуполь: эта поездка давно назрела, потому что надо было на примере этого города... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:45
2023-03-26T14:45
2023-03-26T16:01
общество
владимир путин
мариуполь
донецкая народная республика
марат хуснуллин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил в интервью, почему решил поехать в Мариуполь: эта поездка давно назрела, потому что надо было на примере этого города посмотреть, как идут восстановительные работы."Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом... Очень важно было посмотреть, как идет восстановление, капитальные ремонты жилых помещений, и здесь мы с коллегой обсуждали различные вопросы технического и технологического характера: какие применять средства, какие материалы, какими темпами идти и тд. То есть эта чисто рабочая поездка давно назрела", - рассказал Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Президент рассказал, что также посмотрел, как восстанавливается система образования - как идет капитальный ремонт университета, "двух достаточно приличных спортивных площадок", филармонии.Ознакомился президент и с тем, как строится клиника ФМБА и новые жилые кварталы Мариуполя, которые, по его словам, не отличаются от хороших столичных кварталов.Не менее важным для Путина было и посмотреть на общественные пространства - парк со стелой и памятником, посвященным героям Великой Отечественной Войны."Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили - о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны. Как они относятся к известному памятнику Саур-могилы - это очень хорошо известно, это символ вообще. Здесь тоже есть свои символы", - отметил президент.Путин также рассказал, что его разговор с местными жителями был неожиданным."Я думал, что это рабочие стоят там, потому что там мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа идет, но оказалось, что это местные жители... В дом пригласили, посмотрел как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное", - добавил Путин.На вопрос, что он чувствовал, когда решил сам сесть за руль, находясь в незнакомом городе, президент ответил, что не нарушал правил."Единственное, чего нарушили – это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины", - добавил глава государства.В прошлые выходные Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе
"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе
2023-03-26T14:45
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Путин пообщался с жителями Мариуполя
Путин пообщался с жителями Мариуполя
2023-03-26T14:45
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PT0M28S
Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону
Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону
2023-03-26T14:45
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Построенный после освобождения Мариуполя микрорайон с высоты птичьего полета
Построенный после освобождения Мариуполя микрорайон с высоты птичьего полета
2023-03-26T14:45
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, мариуполь, донецкая народная республика, марат хуснуллин, видео
Общество, Владимир Путин, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин
Путин объяснил, почему решил поехать в Мариуполь
Путин заявил, что поехал в Мариуполь посмотреть на ход восстановления новых регионов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин объяснил в интервью
, почему решил поехать в Мариуполь: эта поездка давно назрела, потому что надо было на примере этого города посмотреть, как идут восстановительные работы.
"Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом... Очень важно было посмотреть, как идет восстановление, капитальные ремонты жилых помещений, и здесь мы с коллегой обсуждали различные вопросы технического и технологического характера: какие применять средства, какие материалы, какими темпами идти и тд. То есть эта чисто рабочая поездка давно назрела", - рассказал Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Президент рассказал, что также посмотрел, как восстанавливается система образования - как идет капитальный ремонт университета, "двух достаточно приличных спортивных площадок", филармонии.
Ознакомился президент и с тем, как строится клиника ФМБА и новые жилые кварталы Мариуполя, которые, по его словам, не отличаются от хороших столичных кварталов.
Не менее важным для Путина было и посмотреть на общественные пространства - парк со стелой и памятником, посвященным героям Великой Отечественной Войны.
"Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили - о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны. Как они относятся к известному памятнику Саур-могилы - это очень хорошо известно, это символ вообще. Здесь тоже есть свои символы", - отметил президент.
Путин также рассказал, что его разговор с местными жителями был неожиданным.
"Я думал, что это рабочие стоят там, потому что там мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа идет, но оказалось, что это местные жители... В дом пригласили, посмотрел как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное", - добавил Путин.
На вопрос, что он чувствовал, когда решил сам сесть за руль, находясь в незнакомом городе, президент ответил, что не нарушал правил.
"Единственное, чего нарушили – это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины", - добавил глава государства.
В прошлые выходные Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.