https://ria.ru/20230326/lvy-1860720048.html
В крымском зоопарке львица родила трех львят
В крымском зоопарке львица родила трех львят - РИА Новости, 26.03.2023
В крымском зоопарке львица родила трех львят
В крымском парке "Тайган" львица родила трех львят, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T12:29
2023-03-26T12:29
2023-03-26T14:48
хорошие новости
общество
олег зубков
сафари-парк "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В крымском парке "Тайган" львица родила трех львят, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. По словам Зубкова, сейчас в зоопарке начался период рождения новых питомцев, в том числе тигрят, обезьян, лам и различных птиц.Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных.
https://ria.ru/20230319/cherepakha-1858896202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег зубков, сафари-парк "тайган"
Хорошие новости, Общество, Олег Зубков, Сафари-парк "Тайган"
В крымском зоопарке львица родила трех львят
Директор крымского парка львов "Тайган" Зубков сообщил о рождении у львицы трех детенышей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В крымском парке "Тайган" львица родила трех львят, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
«
"У нас львица родила троих детенышей", — сказал он.
По словам Зубкова, сейчас в зоопарке начался период рождения новых питомцев, в том числе тигрят, обезьян, лам и различных птиц.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных.
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