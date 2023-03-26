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В крымском зоопарке львица родила трех львят - РИА Новости, 26.03.2023
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Хорошие новости
 
12:29 26.03.2023 (обновлено: 14:48 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/lvy-1860720048.html
В крымском зоопарке львица родила трех львят
В крымском зоопарке львица родила трех львят - РИА Новости, 26.03.2023
В крымском зоопарке львица родила трех львят
В крымском парке "Тайган" львица родила трех львят, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T12:29
2023-03-26T14:48
хорошие новости
общество
олег зубков
сафари-парк "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В крымском парке "Тайган" львица родила трех львят, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. По словам Зубкова, сейчас в зоопарке начался период рождения новых питомцев, в том числе тигрят, обезьян, лам и различных птиц.Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных.
https://ria.ru/20230319/cherepakha-1858896202.html
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общество, олег зубков, сафари-парк "тайган"
Хорошие новости, Общество, Олег Зубков, Сафари-парк "Тайган"
В крымском зоопарке львица родила трех львят

Директор крымского парка львов "Тайган" Зубков сообщил о рождении у львицы трех детенышей

© Олег Зубков - ЧЕЛОВЕК ЛЕВ/YoutubeЛьвица родила трех львят в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Львица родила трех львят в парке львов Тайган в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков - ЧЕЛОВЕК ЛЕВ/Youtube
Львица родила трех львят в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В крымском парке "Тайган" львица родила трех львят, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
«

"У нас львица родила троих детенышей", — сказал он.

По словам Зубкова, сейчас в зоопарке начался период рождения новых питомцев, в том числе тигрят, обезьян, лам и различных птиц.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных.
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