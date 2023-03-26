https://ria.ru/20230326/lvy-1860720048.html

В крымском зоопарке львица родила трех львят

В крымском зоопарке львица родила трех львят - РИА Новости, 26.03.2023

В крымском зоопарке львица родила трех львят

В крымском парке "Тайган" львица родила трех львят, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T12:29

2023-03-26T12:29

2023-03-26T14:48

хорошие новости

общество

олег зубков

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В крымском парке "Тайган" львица родила трех львят, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. По словам Зубкова, сейчас в зоопарке начался период рождения новых питомцев, в том числе тигрят, обезьян, лам и различных птиц.Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных.

https://ria.ru/20230319/cherepakha-1858896202.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, олег зубков, сафари-парк "тайган"