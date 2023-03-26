https://ria.ru/20230326/lavra-1860736237.html

В Киеве пускали на последнюю воскресную молитву в Лавру по паспортам

В Киеве пускали на последнюю воскресную молитву в Лавру по паспортам - РИА Новости, 26.03.2023

В Киеве пускали на последнюю воскресную молитву в Лавру по паспортам

Полиция проверяла паспорта у людей, пришедших в Киево-Печерскую лавру на последнюю перед изгнанием монахов воскресную молитву, но, несмотря на это, прихожан... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:01

2023-03-26T15:01

2023-03-26T15:48

киев

киево-печерская лавра

в мире

религия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полиция проверяла паспорта у людей, пришедших в Киево-Печерскую лавру на последнюю перед изгнанием монахов воскресную молитву, но, несмотря на это, прихожан было очень много, рассказали РИА Новости киевляне, посетившие службу.На опубликованном УПЦ видео видно, что к Лавре на службу пришли несколько тысяч человек. На кадрах, полученных РИА Новости от прихожан, также видно, что людей на службе у храмов на территории Лавры очень много, прихожане стоят во дворе, храм не вместил всех желающих."Вход был по паспортам, но народу пришло все равно очень много", - сказал один из собеседников агентства. Второй уточнил, что проверяли документы сотрудники правоохранительных органов. "Проверяла полиция, смотрели паспорта", - сказал он.По его словам, молились "за то, чтобы у людей возобладал разум", чтобы не было гонений на православную церковь.Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже 29 марта, сообщили в УПЦ.Ранее на сайте Лавры сообщалось, что воскресные службы могут состояться в Киево-Печерской лавре 26 марта в последний раз.Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь письмо, в котором сообщил, что с 29 марта 2023 года будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году и, соответственно, "администрация заповедника требует освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору".В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в Лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды.Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих - защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами.Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры - митрополит Павел (Лебедь)

https://ria.ru/20230326/lavra-1860715476.html

https://ria.ru/20230324/seminaristy-1860531954.html

https://ria.ru/20230324/lavra-1860249295.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, киево-печерская лавра, в мире